Лучше чем "Битое стекло": летний десерт с клубникой и желатином без выпечки
Начинается сезон клубники. Эта яркая ягодка может стать основой для вкусных и летних десертов. Один из таких – желейный торт со сметаной, чем-то напоминающий "Битое стекло". Готовится он из желатина и выкладывается слоями, вместе с тем клубника остается целой.
Фудблогер Маричка Репецка (marichka_repetska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом летнего желейного десерта с клубникой и сметаной.
Ингредиенты:
Красный слой:
- клубничное желе – 3 п
- вода – 750 мл
- клубника – 1 кг
Белый слой:
- сметана – 370 г
- сгущенка – 200 г
- вода – 100 мл
- желатин – 15 г
Способ приготовления:
1. Сначала приготовить красный слой. Для этого желе следует залить горячей водой и тщательно перемешать.
2. Также порезать клубнику произвольными кусочками.
3. Выложить часть ягод в силиконовую форму и залить частью желе так, чтобы клубника не всплывала наверх. Поставить в холодильник до полного застывания.
4. Когда первый слой застыл, выложить еще часть клубники и залить частой желе. Снова поставить в холодильник до полного застывания. Повторить так, пока не закончатся все ягоды.
5. Для приготовления белого слоя нужно к воде добавить желатин. Перемешать и оставить на 10 минут, затем растопить в микроволновке и оставить на 5 минут, чтобы масса остыла.
6. Сметану смешать со сгущенкой.
7. На этом этапе смешать сметанную массу и желатин. Вылить белый слой на клубнику. Оставить будущий десерт в холодильнике до полного застывания.
8. Когда десерт застынет, осторожно перевернуть форму вверх дном и снять ее. Десерт готов!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить торт "Битое стекло" с клубникой.