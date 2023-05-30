Начинается сезон клубники. Эта яркая ягодка может стать основой для вкусных и летних десертов. Один из таких – желейный торт со сметаной, чем-то напоминающий "Битое стекло". Готовится он из желатина и выкладывается слоями, вместе с тем клубника остается целой.

Фудблогер Маричка Репецка (marichka_repetska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом летнего желейного десерта с клубникой и сметаной.

Ингредиенты:

Красный слой:

клубничное желе – 3 п

вода – 750 мл

клубника – 1 кг

Белый слой:

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сметана – 370 г

сгущенка – 200 г

вода – 100 мл

желатин – 15 г

Способ приготовления:

1. Сначала приготовить красный слой. Для этого желе следует залить горячей водой и тщательно перемешать.

2. Также порезать клубнику произвольными кусочками.

3. Выложить часть ягод в силиконовую форму и залить частью желе так, чтобы клубника не всплывала наверх. Поставить в холодильник до полного застывания.

4. Когда первый слой застыл, выложить еще часть клубники и залить частой желе. Снова поставить в холодильник до полного застывания. Повторить так, пока не закончатся все ягоды.

5. Для приготовления белого слоя нужно к воде добавить желатин. Перемешать и оставить на 10 минут, затем растопить в микроволновке и оставить на 5 минут, чтобы масса остыла.

6. Сметану смешать со сгущенкой.

7. На этом этапе смешать сметанную массу и желатин. Вылить белый слой на клубнику. Оставить будущий десерт в холодильнике до полного застывания.

8. Когда десерт застынет, осторожно перевернуть форму вверх дном и снять ее. Десерт готов!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить торт "Битое стекло" с клубникой.