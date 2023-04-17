Лучше, чем колбаса: полезный рулет из куриного мяса в рукаве

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Мясной рулет

Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления простых, но очень вкусных, сытных блюд. Из них можно приготовить ароматные отбивные, сосиски, колбасу, рулеты, салаты, закуски. 

Что приготовить из куриного мяса

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета из куриного мяса, со специями, который готовится в духовке 20 минут. 

Рецепт рулета
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Ингредиенты:

  • куриные бедра – 5 шт. 
  • горчица дижонская – 1-2 ст. л.
  • ветчина – 6 пластинок 
  • соль, черный перец – по вкусу 
  • сушенный чеснок – по вкусу 

Способ приготовления:

1. С куриного бедра снимите кожу и отделите кость. К мясу добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок и дижонскую горчицу, хорошо перемешайте. 

Куриное мясо

2. На рукав для запекания в 1 слой выложите кожуру, сверху мясо. 

Приготовление рулета

3. Сверху выложите ветчину и заверните рулет. Плотно заверните в рукав для запекания и завяжите края.

Рулет с ветчиной

4. Переложите в форму для запекания и сверху накройте фольгой. Запекайте 20 минут при 200 С. 

Сколько готовить рулет

5. Готовый рулет охладите и после порежьте. 

Готовый мясной рулет

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