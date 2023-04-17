Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления простых, но очень вкусных, сытных блюд. Из них можно приготовить ароматные отбивные, сосиски, колбасу, рулеты, салаты, закуски.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета из куриного мяса, со специями, который готовится в духовке 20 минут.

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Ингредиенты:

куриные бедра – 5 шт.

горчица дижонская – 1-2 ст. л.

ветчина – 6 пластинок

соль, черный перец – по вкусу

сушенный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. С куриного бедра снимите кожу и отделите кость. К мясу добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок и дижонскую горчицу, хорошо перемешайте.

2. На рукав для запекания в 1 слой выложите кожуру, сверху мясо.

3. Сверху выложите ветчину и заверните рулет. Плотно заверните в рукав для запекания и завяжите края.

4. Переложите в форму для запекания и сверху накройте фольгой. Запекайте 20 минут при 200 С.

5. Готовый рулет охладите и после порежьте.

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