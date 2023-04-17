Лучше, чем колбаса: полезный рулет из куриного мяса в рукаве
Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления простых, но очень вкусных, сытных блюд. Из них можно приготовить ароматные отбивные, сосиски, колбасу, рулеты, салаты, закуски.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного рулета из куриного мяса, со специями, который готовится в духовке 20 минут.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 5 шт.
- горчица дижонская – 1-2 ст. л.
- ветчина – 6 пластинок
- соль, черный перец – по вкусу
- сушенный чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. С куриного бедра снимите кожу и отделите кость. К мясу добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок и дижонскую горчицу, хорошо перемешайте.
2. На рукав для запекания в 1 слой выложите кожуру, сверху мясо.
3. Сверху выложите ветчину и заверните рулет. Плотно заверните в рукав для запекания и завяжите края.
4. Переложите в форму для запекания и сверху накройте фольгой. Запекайте 20 минут при 200 С.
5. Готовый рулет охладите и после порежьте.
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