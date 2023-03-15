Лучше, чем котлеты: вкусные и сытные оладьи из куриного фарша за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
4,3 т.
Рецепт оладий

Куриный фарш – отличный продукт для приготовления котлет, фрикаделек, тефтелей. А еще из него можно сделать вкусную начинку для блинов, пирогов и вареников. 

Что приготовить из куриного фарша 

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий из куриного фарша, с кефиром и мукой. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • фарш куриный – 450 г
  • яйца – 2 шт. 
  • кефир – 0,5 стакана
  • мука – 50 г
  • сода – 0,5 ч. л. 
  • соль, перец – по вкусу 
  • сушеный чеснок – по вкусу 

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте яйца, соль, перец, сушеный чеснок и соду, перемешайте до однородности.

Приготовление основы для оладий

2. Всыпьте муку и снова перемешайте до однородности.

Тесто для оладий

3. Пожарьте оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом или без нее под крышкой с двух сторон на среднем огне.

Сколько жарить оладьи

Подавайте оладьи горячими, можно со сметаной и зеленью.

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