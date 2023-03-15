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Лучше, чем котлеты: вкусные и сытные оладьи из куриного фарша за 10 минут
Куриный фарш – отличный продукт для приготовления котлет, фрикаделек, тефтелей. А еще из него можно сделать вкусную начинку для блинов, пирогов и вареников.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий из куриного фарша, с кефиром и мукой.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 450 г
- яйца – 2 шт.
- кефир – 0,5 стакана
- мука – 50 г
- сода – 0,5 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте яйца, соль, перец, сушеный чеснок и соду, перемешайте до однородности.
2. Всыпьте муку и снова перемешайте до однородности.
3. Пожарьте оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом или без нее под крышкой с двух сторон на среднем огне.
Подавайте оладьи горячими, можно со сметаной и зеленью.
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