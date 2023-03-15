Куриный фарш – отличный продукт для приготовления котлет, фрикаделек, тефтелей. А еще из него можно сделать вкусную начинку для блинов, пирогов и вареников.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий из куриного фарша, с кефиром и мукой.

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Ингредиенты:

фарш куриный – 450 г

яйца – 2 шт.

кефир – 0,5 стакана

мука – 50 г

сода – 0,5 ч. л.

соль, перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте яйца, соль, перец, сушеный чеснок и соду, перемешайте до однородности.

2. Всыпьте муку и снова перемешайте до однородности.

3. Пожарьте оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом или без нее под крышкой с двух сторон на среднем огне.

Подавайте оладьи горячими, можно со сметаной и зеленью.

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