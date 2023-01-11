Самое простое и быстрое блюдо для праздничного стола и на каждый день – любой салат. Основа любого салата это всегда овощи, зелень, специи, соус. Сытность блюда можно регулировать, добавляя мясо или рыбу, креветки, мидии, легкие заправки в виде ароматных масел.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом сытного и вкусного салата из филе, с грибами, луком, кукурузой.

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Ингредиенты:

Филе – 1 шт.

Кукуруза – 200 г

Яйца – 4 шт.

Грибы – 400 г

Лук – 1 шт.

Огурцы маринованные – 5 шт.

Майонез – по вкусу

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе и яйца отварите, дайте остыть и порежьте кубиком.

2. Лук и грибы порежьте и обжарьте до готовности, остудите.

3. Огурцы нарежьте кубиком.

4. Соберите салат: переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, майонез, посолите, перемешайте.

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