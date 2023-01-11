Лучше, чем "Оливье": сытный салат из филе, с грибами и яйцами за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Рецепт салата

Самое простое и быстрое блюдо для праздничного стола и на каждый день – любой салат. Основа любого салата это всегда овощи, зелень, специи, соус. Сытность блюда можно регулировать, добавляя мясо или рыбу, креветки, мидии, легкие заправки в виде ароматных масел. 

Легкий салат

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом сытного и вкусного салата из филе, с грибами, луком, кукурузой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Филе – 1 шт.
  • Кукуруза – 200 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Грибы – 400 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Огурцы маринованные – 5 шт. 
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе и яйца отварите, дайте остыть и порежьте кубиком. 

Куриное филе

2. Лук и грибы порежьте и обжарьте до готовности, остудите. 

Жареные грибы

3. Огурцы нарежьте кубиком. 

Приготовление салата

4. Соберите салат: переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, майонез, посолите, перемешайте.

Готовый салат

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