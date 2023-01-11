Лучше, чем "Оливье": сытный салат из филе, с грибами и яйцами за 15 минут
Самое простое и быстрое блюдо для праздничного стола и на каждый день – любой салат. Основа любого салата это всегда овощи, зелень, специи, соус. Сытность блюда можно регулировать, добавляя мясо или рыбу, креветки, мидии, легкие заправки в виде ароматных масел.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом сытного и вкусного салата из филе, с грибами, луком, кукурузой.
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Ингредиенты:
- Филе – 1 шт.
- Кукуруза – 200 г
- Яйца – 4 шт.
- Грибы – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Огурцы маринованные – 5 шт.
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе и яйца отварите, дайте остыть и порежьте кубиком.
2. Лук и грибы порежьте и обжарьте до готовности, остудите.
3. Огурцы нарежьте кубиком.
4. Соберите салат: переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, майонез, посолите, перемешайте.
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