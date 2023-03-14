Лучше, чем пироги: жареные пирожки с луком и яйцом
Каждая хозяйка умеет готовить домашние, вкусные, пышнее пирожки с разными начинками и на разном тесте. Стоит отметить, что готовить их можно не только в духовке, но и жарить на сковороде.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с луком и вареным яйцом.
Ингредиенты:
- мука – 480 г
- кефир – 400 мл
- сода – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- растительное масло – 3 ст. л.
Начинка:
- яйца вареные – 6 шт.
- зеленый лук – 200 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Начинка: яйца отварите, порежьте и мелко нарежьте зеленый лук, смешайте, посолите, поперчите.
2. Для теста: в кефир добавьте соду, перемешайте и добавьте соль, сахар и растительное масло, всыпьте муку и замесите тесто, оно не должно прилипать к рукам.
3. Готовое тесто переложите в пакет, дайте "отдохнуть".
4. Тесто разделите на ровные куски, раскатайте или растяните руками, выложите начинку, защепите края.
5. Разогрейте масло, пожарьте пирожки с каждой стороны по 3 минуты.
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