Лучше, чем пироги: жареные пирожки с луком и яйцом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирожков

Каждая хозяйка умеет готовить домашние, вкусные, пышнее пирожки с разными начинками и на разном тесте. Стоит отметить, что готовить их можно не только в духовке, но и жарить на сковороде. 

Как приготовить вкусные жареные пирожки

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с луком и вареным яйцом. 

Рецепт пирожков
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Ингредиенты:

  • мука – 480 г
  • кефир – 400 мл
  • сода – 1 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • растительное масло – 3 ст. л.

Начинка:

  • яйца вареные – 6 шт.
  • зеленый лук – 200 г
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Начинка: яйца отварите, порежьте и мелко нарежьте зеленый лук, смешайте, посолите, поперчите. 

Начинка для пирожков

2. Для теста: в кефир добавьте соду, перемешайте и добавьте соль, сахар и растительное масло, всыпьте муку и замесите тесто, оно не должно прилипать к рукам. 

Тесто для пирожков

3. Готовое тесто переложите в пакет, дайте "отдохнуть". 

Готовое тесто

4. Тесто разделите на ровные куски, раскатайте или растяните руками, выложите начинку, защепите края.

Приготовление пирожков с начинкой

5. Разогрейте масло, пожарьте пирожки с каждой стороны по 3 минуты. 

Жареные пирожки

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