Каждая хозяйка умеет готовить домашние, вкусные, пышнее пирожки с разными начинками и на разном тесте. Стоит отметить, что готовить их можно не только в духовке, но и жарить на сковороде.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с луком и вареным яйцом.

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Ингредиенты:

мука – 480 г

кефир – 400 мл

сода – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

растительное масло – 3 ст. л.

Начинка:

яйца вареные – 6 шт.

зеленый лук – 200 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: яйца отварите, порежьте и мелко нарежьте зеленый лук, смешайте, посолите, поперчите.

2. Для теста: в кефир добавьте соду, перемешайте и добавьте соль, сахар и растительное масло, всыпьте муку и замесите тесто, оно не должно прилипать к рукам.

3. Готовое тесто переложите в пакет, дайте "отдохнуть".

4. Тесто разделите на ровные куски, раскатайте или растяните руками, выложите начинку, защепите края.

5. Разогрейте масло, пожарьте пирожки с каждой стороны по 3 минуты.

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