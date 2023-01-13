Лучше, чем пирожки и булочки: вкусные сочники с творогом к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт сочников с творогом

Простейшая, но очень вкусная, домашняя выпечка с творогом – сочники. Для того, чтобы они были вкусными, самое важное – приготовить удачное тесто и вкусную начинку, например, из творога. 

Как приготовить вкусные сочники

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом хрустящих сочников с творожной начинкой, которые получатся очень ароматными и вкусными. 

Рецепт сочников
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Ингредиенты:

Для теста:

  • сливочное масло – 125 г
  • сахар – 75 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 300 г
  • сметана – 60 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л. 
  • соль – щепотка 

Для начинки:

  • кисломолочный творог – 400 г
  • сахар – 70 г
  • ванильный сахар – 1 пакетик 
  • сметана – 30 г
  • мука – 2 ст. л.
  • яйца – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, туда добавьте яйцо и сметану. Еще раз взбейте. 

Сливочное масло с сахаром

2. Муку просейте с разрыхлителем и быстро замесите тесто, заверните его в пакет и уберите в холодильник на 30-40 минут.

Тесто для сочников 

3. Начинка: творог хорошо разомните вилкой, добавьте яйцо, сметану, сахар, ванильный сахар и все хорошо перемешайте. После всыпьте муку и снова перемешайте.

Творожная начинка 

4. Охлажденное тесто раскатайте в тонкий пласт и вырежьте кружочки диаметром 10 см. На половинку выложите 1 ст. л. начинки и накройте второй половиной.

Приготовление сочников

5. Выложите сочники на противень, смажьте яйцом смешанным с молоком и выпекайте 30-35 минут при 180 С. 

Домашние сочники к чаю

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