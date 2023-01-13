Лучше, чем пирожки и булочки: вкусные сочники с творогом к чаю
Простейшая, но очень вкусная, домашняя выпечка с творогом – сочники. Для того, чтобы они были вкусными, самое важное – приготовить удачное тесто и вкусную начинку, например, из творога.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом хрустящих сочников с творожной начинкой, которые получатся очень ароматными и вкусными.
Ингредиенты:
Для теста:
- сливочное масло – 125 г
- сахар – 75 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 300 г
- сметана – 60 г
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- соль – щепотка
Для начинки:
- кисломолочный творог – 400 г
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- сметана – 30 г
- мука – 2 ст. л.
- яйца – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, туда добавьте яйцо и сметану. Еще раз взбейте.
2. Муку просейте с разрыхлителем и быстро замесите тесто, заверните его в пакет и уберите в холодильник на 30-40 минут.
3. Начинка: творог хорошо разомните вилкой, добавьте яйцо, сметану, сахар, ванильный сахар и все хорошо перемешайте. После всыпьте муку и снова перемешайте.
4. Охлажденное тесто раскатайте в тонкий пласт и вырежьте кружочки диаметром 10 см. На половинку выложите 1 ст. л. начинки и накройте второй половиной.
5. Выложите сочники на противень, смажьте яйцом смешанным с молоком и выпекайте 30-35 минут при 180 С.
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