Лучше, чем пицца: а-ля хот-доги на скорую руку в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Рецепт хот-догов

Горячие бутерброды можно готовить из разных продуктов, начиная от сыра и колбасы, заканчивая мясом и зеленью. Хлеб можно использовать тостовый, а также булочки.

Горячие бутерброды

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных горячих бутербродов с начинкой, а-ля хот доги в духовке. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • булочки для кто догов
  • морковь по-корейски
  • колбаса
  • кукуруза
  • сыр твердый
  • помидор

Для соуса:

  • майонез
  • кетчуп
  • горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Булочки разрежьте пополам и достаньте серединку.

Булочки для блюда

2. Колбасу нарежьте кубиком, добавьте кукурузу, натертый сыр, соус и перемешайте.

Начинка для бутербродов

3. Начините булочки и отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180 С.

Приготовление бутербродов

Перед подачей посыпьте зеленью!

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