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Лучше, чем пицца: а-ля хот-доги на скорую руку в духовке
Горячие бутерброды можно готовить из разных продуктов, начиная от сыра и колбасы, заканчивая мясом и зеленью. Хлеб можно использовать тостовый, а также булочки.
Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных горячих бутербродов с начинкой, а-ля хот доги в духовке. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.
Ингредиенты:
- булочки для кто догов
- морковь по-корейски
- колбаса
- кукуруза
- сыр твердый
- помидор
Для соуса:
- майонез
- кетчуп
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Булочки разрежьте пополам и достаньте серединку.
2. Колбасу нарежьте кубиком, добавьте кукурузу, натертый сыр, соус и перемешайте.
3. Начините булочки и отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180 С.
Перед подачей посыпьте зеленью!
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