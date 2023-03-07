Горячие бутерброды можно готовить из разных продуктов, начиная от сыра и колбасы, заканчивая мясом и зеленью. Хлеб можно использовать тостовый, а также булочки.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом вкусных горячих бутербродов с начинкой, а-ля хот доги в духовке. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.

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Ингредиенты:

булочки для кто догов

морковь по-корейски

колбаса

кукуруза

сыр твердый

помидор

Для соуса:

майонез

кетчуп

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Булочки разрежьте пополам и достаньте серединку.

2. Колбасу нарежьте кубиком, добавьте кукурузу, натертый сыр, соус и перемешайте.

3. Начините булочки и отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180 С.

Перед подачей посыпьте зеленью!

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