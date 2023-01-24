Лучше, чем пицца: мясные трубочки из лаваша с соусом
Лаваш и фарш – два продукта, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный пирог, пиццу, запеканку, трубочки, даже отбивные.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов с мясом в лаваше, с тертым сыром.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 4 ст. л.
- сыр – 100 г
- йогурт, сметана – 2 ст. л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте мелко, морковь натрите на терку.
2. На сковороду влейте немного масла и обжарьте лук с морковью, поперчите и посолите.
3. Готовую зажарку добавьте в фарш и хорошо перемешайте.
4. Для заливки: смешайте томатную пасту и йогурт, посолите, поперчите.
5. Лаваш нарежьте на маленькие кусочки, на край каждого выложите фарш, немного разровняйте и сверните в рулетик.
6. Дно формы смажьте соусом и выложите рулетики, сверху залейте остатками соуса и разровняйте.
7. Запекайте 20 минут в духовке при температуре 180 °С. Затем присыпьте сверху тертым сыром и еще на 15 минут отправьте в духовку.
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