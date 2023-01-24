Лучше, чем пицца: мясные трубочки из лаваша с соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,9 т.
Рецепт блюда

Лаваш и фарш – два продукта, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный пирог, пиццу, запеканку, трубочки, даже отбивные.

Пицца из лаваша

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов с мясом в лаваше, с тертым сыром.

Рецепт трубочек из лаваша
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Ингредиенты:

  • лаваш – 1 лист
  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 4 ст. л.
  • сыр – 100 г
  • йогурт, сметана – 2 ст. л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте мелко, морковь натрите на терку.

Лук для зажарки

2. На сковороду влейте немного масла и обжарьте лук с морковью, поперчите и посолите.

Морковь с луком

3. Готовую зажарку добавьте в фарш и хорошо перемешайте.

Мясная начинка

4. Для заливки: смешайте томатную пасту и йогурт, посолите, поперчите.

Приготовление соуса

5. Лаваш нарежьте на маленькие кусочки, на край каждого выложите фарш, немного разровняйте и сверните в рулетик.

Трубочки из лаваша

6. Дно формы смажьте соусом и выложите рулетики, сверху залейте остатками соуса и разровняйте.

Приготовление трубочек с соусом

7. Запекайте 20 минут в духовке при температуре 180 °С. Затем присыпьте сверху тертым сыром и еще на 15 минут отправьте в духовку.

Готовое блюдо

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