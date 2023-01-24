Лаваш и фарш – два продукта, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный пирог, пиццу, запеканку, трубочки, даже отбивные.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетов с мясом в лаваше, с тертым сыром.

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Ингредиенты:

лаваш – 1 лист

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 4 ст. л.

сыр – 100 г

йогурт, сметана – 2 ст. л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте мелко, морковь натрите на терку.

2. На сковороду влейте немного масла и обжарьте лук с морковью, поперчите и посолите.

3. Готовую зажарку добавьте в фарш и хорошо перемешайте.

4. Для заливки: смешайте томатную пасту и йогурт, посолите, поперчите.

5. Лаваш нарежьте на маленькие кусочки, на край каждого выложите фарш, немного разровняйте и сверните в рулетик.

6. Дно формы смажьте соусом и выложите рулетики, сверху залейте остатками соуса и разровняйте.

7. Запекайте 20 минут в духовке при температуре 180 °С. Затем присыпьте сверху тертым сыром и еще на 15 минут отправьте в духовку.

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