Ватрушки – очень сытное блюдо, основа которого – тесто на основе творога. Для начинки можно использовать творог, ягоды, овощи, мясо, грибы, рыбу. Для яркого вкуса можно добавить специи, зелень, твердый сыр.

Кулинар Ольга Романчук поделилась в Instagram рецептом вкусных ватрушек с курицей и грибами, которые получатся очень ароматными и сытными.

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Тесто:

творог – 180 г

яйца – 1 шт.

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

мука – 6 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Начинка:

куриное филе

шампиньоны

лук

сметана

соль, перец

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с яйцом, разрыхлителем, мукой, перемешайте, добавьте специи. Далее тесто вымесите руками.

2. Сформируйте колбаску, порежьте на ровные куски. Выложите тесто на противень, руками придайте ему форму корзинок, проколите вилкой и выпекайте 5-7 минут.

3. Начинка: нарежьте мелко куриное филе, шампиньоны, лук. Сливочное масло разогрейте на сковороде, пожарьте филе, грибы и лук до готовности, добавьте сметану, специи, перемешайте.

4. Достаньте корзинки, выложите готовую начинку, сверху присыпьте тертым твердым сыром и верните обратно в духовку на 5 минут.

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