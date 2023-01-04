Лучше, чем пицца: ватрушки с курицей и грибами
Ватрушки – очень сытное блюдо, основа которого – тесто на основе творога. Для начинки можно использовать творог, ягоды, овощи, мясо, грибы, рыбу. Для яркого вкуса можно добавить специи, зелень, твердый сыр.
Кулинар Ольга Романчук поделилась в Instagram рецептом вкусных ватрушек с курицей и грибами, которые получатся очень ароматными и сытными.
Тесто:
- творог – 180 г
- яйца – 1 шт.
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- мука – 6 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Начинка:
- куриное филе
- шампиньоны
- лук
- сметана
- соль, перец
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Творог смешайте с яйцом, разрыхлителем, мукой, перемешайте, добавьте специи. Далее тесто вымесите руками.
2. Сформируйте колбаску, порежьте на ровные куски. Выложите тесто на противень, руками придайте ему форму корзинок, проколите вилкой и выпекайте 5-7 минут.
3. Начинка: нарежьте мелко куриное филе, шампиньоны, лук. Сливочное масло разогрейте на сковороде, пожарьте филе, грибы и лук до готовности, добавьте сметану, специи, перемешайте.
4. Достаньте корзинки, выложите готовую начинку, сверху присыпьте тертым твердым сыром и верните обратно в духовку на 5 минут.
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