Лучше, чем тертый: вишнево-сырный пирог без теста к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Пирог с вишней

Самое лучшее угощение к чаю – однозначно пирог. Готовить их можно из разного теста и даже без него, заменив печеньем или лавашом. Для начинки можно использовать ягоды, творог, шоколад, орехи, фрукты. 

Вишневый пирог к чаю

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного вишнево-сырного пирога, который будет идеальным угощением к чаю.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • печенье "Мария" – 200 г
  • сливочное масло – 50 г
  • молоко – 100 мл

Сырная масса:

  • крем-чиз – 300 г
  • густой йогурт – 200 г
  • сахар – 2 ст. л.

Вишневая масса:

  • вишни без косточек – 600 г
  • крахмал – 1,5 ст. л.
  • вода – 150 мл
  • сахар – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. К вишне добавьте сахар и проварите на огне 10 минут, постоянно помешивая.

Вишневая начинка

2. В холодной воде размешайте крахмал, влейте в готовые вишни и проварите помешивая до загустения. Снимите с плиты, накройте пакетом в контакт, охладите до комнатной температуры.

Масло для приготовления пирога

3. Измельчите печенье и выложите на дно формы. Сверху полейте горячим растопленным сливочным маслом.

Приготовление основы для пирога

4. Творожную массу соедините с йогуртом и сахаром, взбейте слегка венчиком или блендером, вылейте на печенье. Поставьте в разогретую духовку на 40 минут при 170 С.

Творожный слой для пирога

5. Готовый пирог охладите и затем сверху выложите вишневую массу, разровняйте лопаткой, и поставьте на ночь в холодильник для стабилизации.

Готовый пирог

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