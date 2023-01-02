Лучше, чем тертый: вишнево-сырный пирог без теста к чаю
Самое лучшее угощение к чаю – однозначно пирог. Готовить их можно из разного теста и даже без него, заменив печеньем или лавашом. Для начинки можно использовать ягоды, творог, шоколад, орехи, фрукты.
Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного вишнево-сырного пирога, который будет идеальным угощением к чаю.
Ингредиенты:
- печенье "Мария" – 200 г
- сливочное масло – 50 г
- молоко – 100 мл
Сырная масса:
- крем-чиз – 300 г
- густой йогурт – 200 г
- сахар – 2 ст. л.
Вишневая масса:
- вишни без косточек – 600 г
- крахмал – 1,5 ст. л.
- вода – 150 мл
- сахар – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. К вишне добавьте сахар и проварите на огне 10 минут, постоянно помешивая.
2. В холодной воде размешайте крахмал, влейте в готовые вишни и проварите помешивая до загустения. Снимите с плиты, накройте пакетом в контакт, охладите до комнатной температуры.
3. Измельчите печенье и выложите на дно формы. Сверху полейте горячим растопленным сливочным маслом.
4. Творожную массу соедините с йогуртом и сахаром, взбейте слегка венчиком или блендером, вылейте на печенье. Поставьте в разогретую духовку на 40 минут при 170 С.
5. Готовый пирог охладите и затем сверху выложите вишневую массу, разровняйте лопаткой, и поставьте на ночь в холодильник для стабилизации.
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