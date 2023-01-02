Самое лучшее угощение к чаю – однозначно пирог. Готовить их можно из разного теста и даже без него, заменив печеньем или лавашом. Для начинки можно использовать ягоды, творог, шоколад, орехи, фрукты.

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного, ароматного вишнево-сырного пирога, который будет идеальным угощением к чаю.

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Ингредиенты:

печенье "Мария" – 200 г

сливочное масло – 50 г

молоко – 100 мл

Сырная масса:

крем-чиз – 300 г

густой йогурт – 200 г

сахар – 2 ст. л.

Вишневая масса:

вишни без косточек – 600 г

крахмал – 1,5 ст. л.

вода – 150 мл

сахар – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. К вишне добавьте сахар и проварите на огне 10 минут, постоянно помешивая.

2. В холодной воде размешайте крахмал, влейте в готовые вишни и проварите помешивая до загустения. Снимите с плиты, накройте пакетом в контакт, охладите до комнатной температуры.

3. Измельчите печенье и выложите на дно формы. Сверху полейте горячим растопленным сливочным маслом.

4. Творожную массу соедините с йогуртом и сахаром, взбейте слегка венчиком или блендером, вылейте на печенье. Поставьте в разогретую духовку на 40 минут при 170 С.

5. Готовый пирог охладите и затем сверху выложите вишневую массу, разровняйте лопаткой, и поставьте на ночь в холодильник для стабилизации.

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