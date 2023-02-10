Лучше, чем "Цезарь": полезный салат из филе с грейпфрутом и пикантным соусом за 15 минут
Идеальное блюдо для легкого и вкусного ужина – салат, который лучше всего готовить из сезонных овощей. Яркого вкуса любому салату придаст соус. Их лучше всего готовить из сока цитрусовых, соевого соуса, горчицы.
Кулинар Тати Чудинова поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из филе, с грейпфрутом и пикантным соусом.
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Ингредиенты:
- микс салата
- куриное филе жареное в специях
- чери
- сыр моцарелла в соке
- грейпфрут
Соус:
- сок грейпфрута (из одной дольки)
- мед – 20 г
- горчица в зернах – 20 г
- бальзамический соус/уксус – 20 г
- соль, перец
- оливковое масло – 60 мл
Способ приготовления:
1. Куриное филе обжарьте со специями и солью, дайте остыть, нарежьте.
2. Черри и очищенный грейпфрут также нарежьте.
3. Моцареллу порежьте произвольно.
4. Для соуса: смешиваем все ингредиенты.
5. Выложите все ингредиенты на блюдо, полейте соусом и можно подавать вкусный и легкий салат.
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