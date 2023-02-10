Идеальное блюдо для легкого и вкусного ужина – салат, который лучше всего готовить из сезонных овощей. Яркого вкуса любому салату придаст соус. Их лучше всего готовить из сока цитрусовых, соевого соуса, горчицы.

Кулинар Тати Чудинова поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из филе, с грейпфрутом и пикантным соусом.

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Ингредиенты:

микс салата

куриное филе жареное в специях

чери

сыр моцарелла в соке

грейпфрут

Соус:

сок грейпфрута (из одной дольки)

мед – 20 г

горчица в зернах – 20 г

бальзамический соус/уксус – 20 г

соль, перец

оливковое масло – 60 мл

Способ приготовления:

1. Куриное филе обжарьте со специями и солью, дайте остыть, нарежьте.

2. Черри и очищенный грейпфрут также нарежьте.

3. Моцареллу порежьте произвольно.

4. Для соуса: смешиваем все ингредиенты.

5. Выложите все ингредиенты на блюдо, полейте соусом и можно подавать вкусный и легкий салат.

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