Лучше, чем "Цезарь": полезный салат из филе с грейпфрутом и пикантным соусом за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Полезный салат

Идеальное блюдо для легкого и вкусного ужина – салат, который лучше всего готовить из сезонных овощей. Яркого вкуса любому салату придаст соус. Их лучше всего готовить из сока цитрусовых, соевого соуса, горчицы. 

Домашний салат из простых ингредиентов 

Кулинар Тати Чудинова поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из филе, с грейпфрутом и пикантным соусом. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • микс салата
  • куриное филе жареное в специях
  • чери
  • сыр моцарелла в соке
  • грейпфрут

Соус: 

  • сок грейпфрута (из одной дольки)
  • мед – 20 г
  • горчица в зернах – 20 г
  • бальзамический соус/уксус – 20 г
  • соль, перец
  • оливковое масло – 60 мл

Способ приготовления:

1. Куриное филе обжарьте со специями и солью, дайте остыть, нарежьте.

Куриное филе

2. Черри и очищенный грейпфрут также нарежьте.

Помидоры черри 

3. Моцареллу порежьте произвольно.

Сыр моцарелла

4. Для соуса: смешиваем все ингредиенты.

Легкий соус

5. Выложите все ингредиенты на блюдо, полейте соусом и можно подавать вкусный и легкий салат

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты