Лучше, чем варенье: универсальные консервированные персики для тортов, желе и блинчиков
Чтобы долго не возиться с персиковым вареньем – можно закрыть плоды по следующей технологии. Персики нужно просто нарезать на дольки, залить маринадом и закатать в банки. Затем их можно использовать для приготовления разнообразных блюд.
Идея приготовления универсальных консервированных персиков для тортов, блинчиков и желе опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Фрукты можно есть просто как десерт.
Ингредиенты:
- 2 кг персиков
- 1 л воды
- 400 г сахара
- 2 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
1. Спелые жесткие персики без повреждений помыть с содой.
2. Разрезать, вынуть косточки, нарезаем дольками.
3. Банки и крышки простерилизовать.
4. Наполнить ломтиками персиков банки вверх.
5. Сварить сироп из сахара, воды и лимонной кислоты.
6. Кипящим сиропом залить персики вверх, закрутить крышками и накрыть теплым одеялом.
7. Оставить до полного охлаждения, убрать холодильник или погреб.
8. Такие персики прекрасно подходят к выпечке, тортам, блинам, желе, и их вкусно есть прямо из банки.
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