Чтобы долго не возиться с персиковым вареньем – можно закрыть плоды по следующей технологии. Персики нужно просто нарезать на дольки, залить маринадом и закатать в банки. Затем их можно использовать для приготовления разнообразных блюд.

Идея приготовления универсальных консервированных персиков для тортов, блинчиков и желе опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Фрукты можно есть просто как десерт.

Ингредиенты:

2 кг персиков

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1 л воды

400 г сахара

2 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Спелые жесткие персики без повреждений помыть с содой.

2. Разрезать, вынуть косточки, нарезаем дольками.

3. Банки и крышки простерилизовать.

4. Наполнить ломтиками персиков банки вверх.

5. Сварить сироп из сахара, воды и лимонной кислоты.

6. Кипящим сиропом залить персики вверх, закрутить крышками и накрыть теплым одеялом.

7. Оставить до полного охлаждения, убрать холодильник или погреб.

8. Такие персики прекрасно подходят к выпечке, тортам, блинам, желе, и их вкусно есть прямо из банки.

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