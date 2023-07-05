Крем-сыр – это универсальное дополнение к роллам, блинам и разнообразным закускам. К тому же его можно легко приготовить в домашних условиях. За основу такой намазки традиционно берут кефир, сметану, йогурт или сливки, дополняя зеленью или пикантными специями.

Фудблогер Ирина Козачук (irina_kozachuk_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего крем-сыра из сметаны и йогурта.

Ингредиенты:

сметана – 370 г

натуральный густой йогурт – 300 г

соль – 0,5 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. В миску нужно налить сметану, добавить йогурт, соль и лимонный сок. Все тщательно перемешать.

2. Взять кастрюлю, установить сверху сито и застелить его марлей (ее нужно заранее сложить в 3-4 слоя). Вылить в подготовленную тару сметанную массу.

3. Сверху накрыть все еще раз марлей и оставить в таком виде в холодильнике на 12 часов. Готово!

На заметку: из этого количества ингредиентов выходит 420 г крем-сыра.

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