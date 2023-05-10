Лучше горячих бутербродов: ленивая пицца без теста для перекуса за 10 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,8 т.
Лучше горячих бутербродов: ленивая пицца без теста для перекуса за 10 минут

Пиццу очень легко приготовить в домашних условиях, сделать это можно в духовке или сковороде. К тому же она может быть быстрым и вкусным вариантом перекуса. В таком случае вместо классического дрожжевого теста можно использовать другое основание.

Фудблогер Людмила на своем канале (Люда Изи Кук) в YouTube поделилась рецептом ленивой пиццы из тостового хлеба, которую вы с легкостью приготовите в духовке за 10 минут.

Рецепт ленивой пиццы без теста за 10 минут

Ингредиенты:

  • хлеб для тостов – 6 шт
  • сыр моцарелла твердый – 150 г
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  • сыр моцарелла мягкий – 200 г
  • кетчуп – 3-4 ст. л.
  • майонез – 2 ст. л.
  • колбаса
  • помидоры
  • маслины

Способ приготовления:

1. Сразу нужно застелить противень пергаментом. Выложить плотно тостовый хлеб в виде прямоугольника.

2. Промежутки и бока хлеба смазать майонезом. Далее смазать всю поверхность кетчупом.

Пицца на тостовом хлебе

3. Подготовить ингредиенты для начинки: натереть твердый сорт сыра на терке, порезать помидоры и колбасу кружочками, мягкий сорт сыра – пластинками, маслины – кольцами.

4. Выложить на хлеб часть натертого сыра, помидоры, колбасу, мягкий сыр, маслины и оставшуюся часть натертого сыра.

Пицца в духовке

5. Запекать пиццу в духовке при температуре 200 градусов 10-15 минут.

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