Пиццу очень легко приготовить в домашних условиях, сделать это можно в духовке или сковороде. К тому же она может быть быстрым и вкусным вариантом перекуса. В таком случае вместо классического дрожжевого теста можно использовать другое основание.

Фудблогер Людмила на своем канале (Люда Изи Кук) в YouTube поделилась рецептом ленивой пиццы из тостового хлеба, которую вы с легкостью приготовите в духовке за 10 минут.

Ингредиенты:

хлеб для тостов – 6 шт

сыр моцарелла твердый – 150 г

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сыр моцарелла мягкий – 200 г

кетчуп – 3-4 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

колбаса

помидоры

маслины

Способ приготовления:

1. Сразу нужно застелить противень пергаментом. Выложить плотно тостовый хлеб в виде прямоугольника.

2. Промежутки и бока хлеба смазать майонезом. Далее смазать всю поверхность кетчупом.

3. Подготовить ингредиенты для начинки: натереть твердый сорт сыра на терке, порезать помидоры и колбасу кружочками, мягкий сорт сыра – пластинками, маслины – кольцами.

4. Выложить на хлеб часть натертого сыра, помидоры, колбасу, мягкий сыр, маслины и оставшуюся часть натертого сыра.

5. Запекать пиццу в духовке при температуре 200 градусов 10-15 минут.

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