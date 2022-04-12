Зеленый горох – полезный и вкусный овощ, из которого можно готовить разные вкусны блюда, среди которых: котлеты, супы, а также салаты. Стоит отметить, что его можно добавлять в крем-супы и делать намазки.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом вкусной гороховой намазки на хлеб, которая станет отличной альтернативой хумусу.

Ингредиенты:

консервированный горох – 1 банка

сок лимона – 1 ст. л.

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чеснок – 1-2 зуб.

оливковое масло – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Из гороха слейте жидкость.

2. Переложите его в миску, добавьте выдавленный чеснок, сок лимона и оливковое масло.

3. При помощи блендера пюрируйте горох.

4. Готовый соус лучше всего подавать с гренками.

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