Лучше хумуса: полезная намазка из зеленого гороха за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
4,5 т.
Рецепт намазки

Зеленый горох – полезный и вкусный овощ, из которого можно готовить разные вкусны блюда, среди которых: котлеты, супы, а также салаты. Стоит отметить, что его можно добавлять в крем-супы и делать намазки.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом вкусной гороховой намазки на хлеб, которая станет отличной альтернативой хумусу.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • консервированный горох – 1 банка

  • сок лимона – 1 ст. л.

Лимонный сок
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  • чеснок – 1-2 зуб.

Чеснок для блюда

  • оливковое масло – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Из гороха слейте жидкость.

Горох для намазки

2. Переложите его в миску, добавьте выдавленный чеснок, сок лимона и оливковое масло.

3. При помощи блендера пюрируйте горох.

Домашний соус из гороха

4. Готовый соус лучше всего подавать с гренками.

Готовая намазка с гренками

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