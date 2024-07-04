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Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина
Одно из самых простых блюд, которое можно приготовить с куриной печенью – это салат. Мясо будет очень мягким и сочным. Оно отлично сочетается с овощной зажаркой, а заправляется все майонезом.
Идея приготовления вкусного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. Все необходимые ингредиенты точно найдутся у вас на кухне.
Ингредиенты:
- печень куриная – 450 г
- лук
- морковь
- горошек
- соленые огурцы
- майонез
Способ приготовления:
1. Печень отварить 15 минут в подсоленной воде.
2. Оставить остыть.
3. Лук с морковью обжарить до готовности и дать им остыть.
4. Огурцы и печень порезать соломкой.
5. Добавить горошек, холодную зажарку, майонез, соль, перец по вкусу.
6. Всё хорошо перемешать.
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