Одно из самых простых блюд, которое можно приготовить с куриной печенью – это салат. Мясо будет очень мягким и сочным. Оно отлично сочетается с овощной зажаркой, а заправляется все майонезом.

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Идея приготовления вкусного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. Все необходимые ингредиенты точно найдутся у вас на кухне.

Ингредиенты:

печень куриная – 450 г

лук

морковь

горошек

соленые огурцы

майонез

Способ приготовления:

1. Печень отварить 15 минут в подсоленной воде.

2. Оставить остыть.

3. Лук с морковью обжарить до готовности и дать им остыть.

4. Огурцы и печень порезать соломкой.

5. Добавить горошек, холодную зажарку, майонез, соль, перец по вкусу.

6. Всё хорошо перемешать.

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