Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина

Одно из самых простых блюд, которое можно приготовить с куриной печенью – это салат. Мясо будет очень мягким и сочным. Оно отлично сочетается с овощной зажаркой, а заправляется все майонезом.

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Идея приготовления вкусного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. Все необходимые ингредиенты точно найдутся у вас на кухне.

Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина

Ингредиенты:

  • печень куриная – 450 г
  • лук
  • морковь
  • горошек
  • соленые огурцы
  • майонез

Способ приготовления:

Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина

1. Печень отварить 15 минут в подсоленной воде.

Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина

2. Оставить остыть.

Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина

3. Лук с морковью обжарить до готовности и дать им остыть.

Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина

4. Огурцы и печень порезать соломкой.

Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина

5. Добавить горошек, холодную зажарку, майонез, соль, перец по вкусу.

Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина

6. Всё хорошо перемешать.

Лучше классического оливье: как приготовить вкусный салат с куриной печенью для ужина

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