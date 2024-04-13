Лучше котлет и отбивных: как приготовить сочные крученики с начинкой в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше котлет и отбивных: как приготовить сочные крученики с начинкой в духовке

Свинина – это очень сочное и сытное мясо. Поэтому если у вас есть кусочек идеальной корейки – не стоит перекручивать ее в фарш. Гораздо лучше будет сделать запеченные крученики с начинкой – они получатся нежирными.

Идея приготовления кручеников из свинины в духовке опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Начинка – это обычный плавленый сырок и зелень.

Лучше котлет и отбивных: как приготовить сочные крученики с начинкой в духовке

Ингредиенты:

  • свинина
  • плавленый сырок
  • укроп
  • вода
  • сливки
  • соль, перец
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Способ приготовления:

Лучше котлет и отбивных: как приготовить сочные крученики с начинкой в духовке

1. К плавленному сырку добавить нарезанный укроп.

2. Растереть вилкой.

3. Свинину порезать на плоские кусочки.

Лучше котлет и отбивных: как приготовить сочные крученики с начинкой в духовке

4. Отбить с обеих сторон.

5. Натереть специями (соль, смесь перцев, гранулированный чеснок).

Лучше котлет и отбивных: как приготовить сочные крученики с начинкой в духовке

6. Смазать начинкой, свернуть.

7. Разрезать на две части.

Лучше котлет и отбивных: как приготовить сочные крученики с начинкой в духовке

8. Сложить в форму.

Лучше котлет и отбивных: как приготовить сочные крученики с начинкой в духовке

9. Добавить заливку: вода+сливки или жирная сметана 1:1+соль, перец, специи.

10. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на час.

Лучше котлет и отбивных: как приготовить сочные крученики с начинкой в духовке

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