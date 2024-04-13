Лучше котлет и отбивных: как приготовить сочные крученики с начинкой в духовке
Свинина – это очень сочное и сытное мясо. Поэтому если у вас есть кусочек идеальной корейки – не стоит перекручивать ее в фарш. Гораздо лучше будет сделать запеченные крученики с начинкой – они получатся нежирными.
Идея приготовления кручеников из свинины в духовке опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Начинка – это обычный плавленый сырок и зелень.
Ингредиенты:
- свинина
- плавленый сырок
- укроп
- вода
- сливки
- соль, перец
Способ приготовления:
1. К плавленному сырку добавить нарезанный укроп.
2. Растереть вилкой.
3. Свинину порезать на плоские кусочки.
4. Отбить с обеих сторон.
5. Натереть специями (соль, смесь перцев, гранулированный чеснок).
6. Смазать начинкой, свернуть.
7. Разрезать на две части.
8. Сложить в форму.
9. Добавить заливку: вода+сливки или жирная сметана 1:1+соль, перец, специи.
10. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на час.
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