Свинина – это очень сочное и сытное мясо. Поэтому если у вас есть кусочек идеальной корейки – не стоит перекручивать ее в фарш. Гораздо лучше будет сделать запеченные крученики с начинкой – они получатся нежирными.

Идея приготовления кручеников из свинины в духовке опубликована на странице фудблогера Анны с ником _fil.anna_ в Instagram. Начинка – это обычный плавленый сырок и зелень.

Ингредиенты:

свинина

плавленый сырок

укроп

вода

сливки

соль, перец

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Способ приготовления:

1. К плавленному сырку добавить нарезанный укроп.

2. Растереть вилкой.

3. Свинину порезать на плоские кусочки.

4. Отбить с обеих сторон.

5. Натереть специями (соль, смесь перцев, гранулированный чеснок).

6. Смазать начинкой, свернуть.

7. Разрезать на две части.

8. Сложить в форму.

9. Добавить заливку: вода+сливки или жирная сметана 1:1+соль, перец, специи.

10. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на час.

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