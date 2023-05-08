Лучше любого торта: орешки со сгущенным молоком за 15 минут
Домашние орешки со сгущеным молоком – лучшая альтернатива тортам, которые готовятся из самого простого теста. Для начинки можно использовать: крем из сгущеного молока, добавляя любые орешки.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта – орешки со сгущенным молоком и орешками.
Ингредиенты:
- желтки – 3 шт.
- сахар – 90 г
- соль – щепотка
- сливочное масло – 200 г
- мука – 390 г
- сода – 1/4 ч. л
- уксус – 1 ст. л.
Для крема:
- вареная сгущенка – 500 г
Или:
- сливочное масло – 150 г
- вареная сгущенка – 380 г
- орешки
Способ приготовления:
1. Взбейте желтки с сахаром, добавьте соль, влейте растопленное сливочное масло.
2. Уксус погасите содой, добавьте в основу и далее взбивайте миксером.
3. Всыпьте муку, перемешайте и замесите тесто.
4. Из теста сформируйте шарики, выложите в форму, запекайте до готовности.
5. Срежьте остатки, переложите в сгущенное молоко, добавьте измельченные орехи, перемешайте.
6. Наполните орешки, аккуратно слепите.
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