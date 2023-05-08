Лучше любого торта: орешки со сгущенным молоком за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Орешки со сгущенным молоком

Домашние орешки со сгущеным молоком – лучшая альтернатива тортам, которые готовятся из самого простого теста. Для начинки можно использовать: крем из сгущеного молока, добавляя любые орешки. 

Орешки со сгущенным молоком

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта – орешки со сгущенным молоком и орешками.

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • желтки – 3 шт.
  • сахар – 90 г
  • соль – щепотка
  • сливочное масло – 200 г
  • мука – 390 г
  • сода – 1/4 ч. л
  • уксус – 1 ст. л.

Для крема:

  • вареная сгущенка – 500 г

Или:

  • сливочное масло – 150 г
  • вареная сгущенка – 380 г
  • орешки 

Способ приготовления:

1. Взбейте желтки с сахаром, добавьте соль, влейте растопленное сливочное масло.

Желтки с сахаром

2. Уксус погасите содой, добавьте в основу и далее взбивайте миксером.

Сода с уксусом для блюда

3. Всыпьте муку, перемешайте и замесите тесто.

Приготовление десерта

4. Из теста сформируйте шарики, выложите в форму, запекайте до готовности.

Орешки со сгущенным молоком

5. Срежьте остатки, переложите в сгущенное молоко, добавьте измельченные орехи, перемешайте.

Готовый десерт

6. Наполните орешки, аккуратно слепите.

Орешки со сгущенным молоком и орешками

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