Домашние орешки со сгущеным молоком – лучшая альтернатива тортам, которые готовятся из самого простого теста. Для начинки можно использовать: крем из сгущеного молока, добавляя любые орешки.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта – орешки со сгущенным молоком и орешками.

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Ингредиенты:

желтки – 3 шт.

сахар – 90 г

соль – щепотка

сливочное масло – 200 г

мука – 390 г

сода – 1/4 ч. л

уксус – 1 ст. л.

Для крема:

вареная сгущенка – 500 г

Или:

сливочное масло – 150 г

вареная сгущенка – 380 г

орешки

Способ приготовления:

1. Взбейте желтки с сахаром, добавьте соль, влейте растопленное сливочное масло.

2. Уксус погасите содой, добавьте в основу и далее взбивайте миксером.

3. Всыпьте муку, перемешайте и замесите тесто.

4. Из теста сформируйте шарики, выложите в форму, запекайте до готовности.

5. Срежьте остатки, переложите в сгущенное молоко, добавьте измельченные орехи, перемешайте.

6. Наполните орешки, аккуратно слепите.

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