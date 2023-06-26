Сорбет – это особый вид мороженого, которое готовят из свежих или замороженных ягод. Десерт, приготовленный таким способом, полезный и низкокалорийный, ведь его основа – исключительно натуральные ингредиенты.

Фудблогер Евгения с ником _evgeniya_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом клубничного сорбета с йогуртом и мятой.

Ингредиенты:

клубника

мята – 5-6 листочков

сок лимона – 1-2 ст. л.

обычный сахар или сахарная пудра – 2-3 ст. л.

йогурт – 1-2 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Клубнику нужно заранее заморозить. Замороженные ягоды переложить в блендер, добавить мяты и нагретый сок лимона. Взбить все до однородности.

2. К полученной массе добавить пудру. Еще раз взбить до однородности.

3. Добавить в массу йогурт и снова взбить до однородности.

4. Готовую клубничную массу переложить в форму или контейнер и поставить в морозильную камеру на 4 часа. В то же время, каждые 30-35 минут сорбет нужно доставать и перемешивать. Приятного аппетита!

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