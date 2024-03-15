Лучше отварных: как вкусно поджарить пельмени на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше отварных: как вкусно поджарить пельмени на сковороде

Такие пельмени точно не будут слипаться в один ком и получатся сочными. Все потому, что готовить их нужно на сковородке. Очень вкусно добавить много сметаны и сыра.

Идея приготовления жареных пельменей на сковороде опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Жарятся пельмени максимум 15 минут.

Лучше отварных: как вкусно поджарить пельмени на сковороде

Ингредиенты:

  • замороженные пельмени – 1 кг
  • сметана – 3 ст.л.
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  • кетчуп – 2 ст.л.
  • вода – 150 мл
  • твердый сыр – 100 г
  • соль, перец, паприка

Способ приготовления:

Лучше отварных: как вкусно поджарить пельмени на сковороде

1. На разогретую сковороду положить ложку сливочного масла.

2. Высыпать пельмени.

Лучше отварных: как вкусно поджарить пельмени на сковороде

3. Перемешать время от времени до золотой корочки

4. Добавить специи.

5. Еще раз перемешать.

Лучше отварных: как вкусно поджарить пельмени на сковороде

6. Добавить сметану, воду кетчуп.

7. Перемешать и накрыть крышкой.

Лучше отварных: как вкусно поджарить пельмени на сковороде

8. Через 5 минут посыпать еще сыром, накрыть крышкой на 2 минуты.

Лучше отварных: как вкусно поджарить пельмени на сковороде

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