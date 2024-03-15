Такие пельмени точно не будут слипаться в один ком и получатся сочными. Все потому, что готовить их нужно на сковородке. Очень вкусно добавить много сметаны и сыра.

Идея приготовления жареных пельменей на сковороде опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Жарятся пельмени максимум 15 минут.

Ингредиенты:

замороженные пельмени – 1 кг

сметана – 3 ст.л.

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кетчуп – 2 ст.л.

вода – 150 мл

твердый сыр – 100 г

соль, перец, паприка

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду положить ложку сливочного масла.

2. Высыпать пельмени.

3. Перемешать время от времени до золотой корочки

4. Добавить специи.

5. Еще раз перемешать.

6. Добавить сметану, воду кетчуп.

7. Перемешать и накрыть крышкой.

8. Через 5 минут посыпать еще сыром, накрыть крышкой на 2 минуты.

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