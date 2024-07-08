Вместо классической яблочной шарлотки можно приготовить изысканный корнуэльский пирог. В нем очень много фруктов, а также рыхлое и очень нежное тесто. Особенность технологии в том, что в тесто нужно вмешать взбитые белки.

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Идея приготовления корнуэльского яблочного пирога опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instgaram. Фрукты нужно нарезать дольками.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 100 г

сливочное масло – 100 г

сметана – 200 г

мука – 280 г

разрыхлитель – 12 г

яблоки – 3-5 шт. (зависит от размера)

щепотка сахара и корицы для посыпки

Способ приготовления:

1. Желтки отделить от белков.

2. К желткам добавить сахар и взбивать 2 минуты.

3. Растопить сливочное масло.

4. Добавить в желтки (масло не должно быть очень горячее), перемешать.

5. Добавить сметану и перемешать.

6. Всыпать муку и разрыхлитель.

7. Замесить тугое тесто.

8. Белки взбить с щепоткой соли до пиков и вмешать в тесто.

9. Выложить тесто в форму и сверху разложить нарезанные яблоки.

10. Посыпать сахаром и корицей.

11. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

12. После выпечки дать остыть 15 минут.

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