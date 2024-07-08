Лучше шарлотки: как приготовить корнуэльский яблочный пирог
Вместо классической яблочной шарлотки можно приготовить изысканный корнуэльский пирог. В нем очень много фруктов, а также рыхлое и очень нежное тесто. Особенность технологии в том, что в тесто нужно вмешать взбитые белки.
Идея приготовления корнуэльского яблочного пирога опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas v в Instgaram. Фрукты нужно нарезать дольками.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 100 г
- сливочное масло – 100 г
- сметана – 200 г
- мука – 280 г
- разрыхлитель – 12 г
- яблоки – 3-5 шт. (зависит от размера)
- щепотка сахара и корицы для посыпки
Способ приготовления:
1. Желтки отделить от белков.
2. К желткам добавить сахар и взбивать 2 минуты.
3. Растопить сливочное масло.
4. Добавить в желтки (масло не должно быть очень горячее), перемешать.
5. Добавить сметану и перемешать.
6. Всыпать муку и разрыхлитель.
7. Замесить тугое тесто.
8. Белки взбить с щепоткой соли до пиков и вмешать в тесто.
9. Выложить тесто в форму и сверху разложить нарезанные яблоки.
10. Посыпать сахаром и корицей.
11. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
12. После выпечки дать остыть 15 минут.
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