Лучше от винегрета и "Шубы": бюджетный и вкуснейший салат из свеклы

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
351
Вкусный салат со свеклой

Сегодня предлагаем приготовить очень простой, но такой вкусный и питательный салат из свеклы. Это бюджетное блюдо покорит сердечко любого любителя вкусно поесть.

Рецептом салата из свеклы поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, как лучше всего приготовить свеклу, чтобы салат стал еще вкуснее.

Лучше от винегрета и ''Шубы'': бюджетный и вкуснейший салат из свеклы

Ингредиенты

  • Свекла – 1 шт
  • Консервированный горошек – 150 гр
Видео дня
  • Сливочный плавленый сырок – 2-3 шт.
  • Натертый чеснок – 2-3 зуба
  • Соль
  • Майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Свеклу отварить или запечь (лучше запечь) и нарезать небольшими кубиками.

2. Плавленые сырки нарезаем кубиками.

Лучше от винегрета и ''Шубы'': бюджетный и вкуснейший салат из свеклы

3. Добавляем зеленый горошек. Тщательно перемешиваем.

Лучше от винегрета и ''Шубы'': бюджетный и вкуснейший салат из свеклы

4. Добавляем натертый чеснок, соль и майонез. Смешиваем.

Лучше от винегрета и ''Шубы'': бюджетный и вкуснейший салат из свеклы

Свеклу и плавленые сырки можно также натереть на терке. В таком случае консистенция салата изменится, но вкус останется отличным.

Также на OBOZ.UA есть много других рецептов салатов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты