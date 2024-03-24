Лучше от винегрета и "Шубы": бюджетный и вкуснейший салат из свеклы
Сегодня предлагаем приготовить очень простой, но такой вкусный и питательный салат из свеклы. Это бюджетное блюдо покорит сердечко любого любителя вкусно поесть.
Рецептом салата из свеклы поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, как лучше всего приготовить свеклу, чтобы салат стал еще вкуснее.
Ингредиенты
- Свекла – 1 шт
- Консервированный горошек – 150 гр
- Сливочный плавленый сырок – 2-3 шт.
- Натертый чеснок – 2-3 зуба
- Соль
- Майонез – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Свеклу отварить или запечь (лучше запечь) и нарезать небольшими кубиками.
2. Плавленые сырки нарезаем кубиками.
3. Добавляем зеленый горошек. Тщательно перемешиваем.
4. Добавляем натертый чеснок, соль и майонез. Смешиваем.
Свеклу и плавленые сырки можно также натереть на терке. В таком случае консистенция салата изменится, но вкус останется отличным.
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