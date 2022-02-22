Лучше "Винегрета": полезный и бюджетный салат со свеклой по рецепту Евгения Клопотенко
Один из самых вкусных, полезных и бюджетных салатов – "Винегрет". Основой которого являются овощи, а именно: свекла, морковь, лук, картофель и масло. Но если вам проелся привычный салат, можно вместо него, но также из свеклы приготовить вкусный салат.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень полезного и вкусного салата со свеклой, грушей и фетой, который очень удивит вас своим вкусом.
Ингредиенты:
свекла – 400 г
груша – 300 г
фета – 150 г
мята – 2 веточки
оливковое масло – 1 ст. л.
лимонный сок – 1 ч. л.
соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте свеклу, заверните в фольгу, обязательно сделайте проколы на ней и отправьте в духовку при 180 С на 1-2 часа.
2. Готовую свеклу почистите и порежьте кубиком.
3. Также порежьте и Фету.
4. Помойте мяту и оборвите все листики.
5. Грушу почистите от сердцевины и тоже нарежьте кубиком.
6. Сложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите, добавьте лимонный сок и оливковое масло, перемешайте и можно есть готовый салат.
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