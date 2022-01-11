Лучше "Винегрета": полезный овощной салат, который нужно есть зимой

Овощи – источник витаминов и минералов, особенно – сезонные. Зимой это – свекла, тыква, морковь, батат, лук, чеснок из которых можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, среди которых – салаты. Специалисты рекомендуют вне зависимости от сезона, есть как можно больше зеленых овощей и зелени.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного и элементарного в приготовлении овощного салата, который можно и нужно есть всем, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Свекла – 200 г

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Тыква – 200 г

Морковь – 200 г

Лук красный – 200 г

Семена тыквы – 1 ст. л.

Семена подсолнуха – 1 ст. л.

Подсолнечное или оливковое масло – 1 ст. л.

Розмарин – 1-2 веточки

Лимонный сок – 1 ст. л.

Соль и перец – по вкусу ​​​​​​​

Способ приготовления:

1. Помойте овощи, обсушите и разрежьте пополам.

2. Переложите на противень, полейте немного маслом, посолите и отправьте в разогретую духовку на 20-25 минут при 180 С.

3. Дайте овощам остыть, переложите на тарелку, сбрызните лимонным соком, посыпьте семенами, посолите, поперчите и можно подавать.

Этот салат будет отличным и как самостоятельное блюдо и, как дополнение к мясным и рыбным блюдам.

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