Лучше винегрета: полезный салат из овощей за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,7 т.
Свекольный салат

Если вы хотите приготовить вкусный салат из сезонных овощей, но винегрет вам проелся, просто поэкспериментируйте – добавьте в блюдо новые ингредиенты. А еще можно взять просто за основу свеклу и соединить ее с сыром или фруктами.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного салата из запеченной свеклы с сыром и грушей, который готовится очень просто.

Ингредиенты:

  • Свекла – (2-3 небольшие свеклы)

  • Груша – 300 г

  • Фета – 150 г

  • Мята – 2 веточки

Груша для салата
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  • Лимонный сок – 1 ч. л.

  • Оливковое масло – 1 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1.Свеклу помойте, сделайте несколько дырочек и и заверните в фольгу, отправьте в разогретую до 180 С духовку на полтора-два часа. После достаньте из духовки и дайте остыть.

Свекла для салата

2. Готовую свеклу очистите и нарежьте небольшим кубиком.

Салат со свеклой и сыром

3. Грушу обязательно почистите от сердцевины и тоже нарежьте кубиком.

4. Сыр также порежьте кубиком.

Сыр Фета для салата

5. Листики мяты оборвите со стеблей и порвите руками.

6. После сложите все ингредиенты в салатницу, посолите, поперчите, заправьте лимонным соком, оливковым маслом и тщательно перемешайте.

Свекольный салат

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