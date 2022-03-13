Лучше винегрета: полезный салат из овощей за 20 минут
Если вы хотите приготовить вкусный салат из сезонных овощей, но винегрет вам проелся, просто поэкспериментируйте – добавьте в блюдо новые ингредиенты. А еще можно взять просто за основу свеклу и соединить ее с сыром или фруктами.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного салата из запеченной свеклы с сыром и грушей, который готовится очень просто.
Ингредиенты:
Свекла – (2-3 небольшие свеклы)
Груша – 300 г
Фета – 150 г
Мята – 2 веточки
Лимонный сок – 1 ч. л.
Оливковое масло – 1 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1.Свеклу помойте, сделайте несколько дырочек и и заверните в фольгу, отправьте в разогретую до 180 С духовку на полтора-два часа. После достаньте из духовки и дайте остыть.
2. Готовую свеклу очистите и нарежьте небольшим кубиком.
3. Грушу обязательно почистите от сердцевины и тоже нарежьте кубиком.
4. Сыр также порежьте кубиком.
5. Листики мяты оборвите со стеблей и порвите руками.
6. После сложите все ингредиенты в салатницу, посолите, поперчите, заправьте лимонным соком, оливковым маслом и тщательно перемешайте.
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