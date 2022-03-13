Лучше винегрета: полезный салат из овощей за 20 минут

Если вы хотите приготовить вкусный салат из сезонных овощей, но винегрет вам проелся, просто поэкспериментируйте – добавьте в блюдо новые ингредиенты. А еще можно взять просто за основу свеклу и соединить ее с сыром или фруктами.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного салата из запеченной свеклы с сыром и грушей, который готовится очень просто.

Ингредиенты:

Свекла – (2-3 небольшие свеклы)

Груша – 300 г

Фета – 150 г

Мята – 2 веточки

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Лимонный сок – 1 ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1.Свеклу помойте, сделайте несколько дырочек и и заверните в фольгу, отправьте в разогретую до 180 С духовку на полтора-два часа. После достаньте из духовки и дайте остыть.

2. Готовую свеклу очистите и нарежьте небольшим кубиком.

3. Грушу обязательно почистите от сердцевины и тоже нарежьте кубиком.

4. Сыр также порежьте кубиком.

5. Листики мяты оборвите со стеблей и порвите руками.

6. После сложите все ингредиенты в салатницу, посолите, поперчите, заправьте лимонным соком, оливковым маслом и тщательно перемешайте.

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