Лучше яблочной: как приготовить пышную клубничную шарлотку к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
45
Лучше яблочной: как приготовить пышную клубничную шарлотку к чаю

Шарлотка – это десерт, который обычно готовят с яблоками. Но в летний период удачным решением будет использовать сочную сезонную клубнику для такой выпечки. Ягода отлично сочетается с пышным тестом.

Идея приготовления рыхлой клубничной шарлотки опубликована на странице фудблогера с ником prikorm kids menu в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Лучше яблочной: как приготовить пышную клубничную шарлотку к чаю

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 3 ст.л.
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 1 ч л
  • клубника

Способ приготовления:

Лучше яблочной: как приготовить пышную клубничную шарлотку к чаю

1. Яйца предварительно извлеките из холодильника, чтобы они были комнатной температуры или можно поставить яйца на несколько минут в теплую воду.

2. Яйца смешать с сахаром.

Лучше яблочной: как приготовить пышную клубничную шарлотку к чаю

3. Взбить миксером.

4. Добавить муку и разрыхлитель, все взбить блендером.

Лучше яблочной: как приготовить пышную клубничную шарлотку к чаю

5. Переложить в форму смазанную растительным маслом.

6. Поставить сверху несколько нарезанных клубники.

Лучше яблочной: как приготовить пышную клубничную шарлотку к чаю

7. Выпекать при температуре 190 градусов 30 минут (ориентируйтесь на духовку).

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