Лучше яблочной: как приготовить пышную клубничную шарлотку к чаю
Шарлотка – это десерт, который обычно готовят с яблоками. Но в летний период удачным решением будет использовать сочную сезонную клубнику для такой выпечки. Ягода отлично сочетается с пышным тестом.
Идея приготовления рыхлой клубничной шарлотки опубликована на странице фудблогера с ником prikorm kids menu в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч л
- клубника
Способ приготовления:
1. Яйца предварительно извлеките из холодильника, чтобы они были комнатной температуры или можно поставить яйца на несколько минут в теплую воду.
2. Яйца смешать с сахаром.
3. Взбить миксером.
4. Добавить муку и разрыхлитель, все взбить блендером.
5. Переложить в форму смазанную растительным маслом.
6. Поставить сверху несколько нарезанных клубники.
7. Выпекать при температуре 190 градусов 30 минут (ориентируйтесь на духовку).
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