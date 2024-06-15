Шарлотка – это десерт, который обычно готовят с яблоками. Но в летний период удачным решением будет использовать сочную сезонную клубнику для такой выпечки. Ягода отлично сочетается с пышным тестом.

Идея приготовления рыхлой клубничной шарлотки опубликована на странице фудблогера с ником prikorm kids menu в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 3 ст.л.

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч л

клубника

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно извлеките из холодильника, чтобы они были комнатной температуры или можно поставить яйца на несколько минут в теплую воду.

2. Яйца смешать с сахаром.

3. Взбить миксером.

4. Добавить муку и разрыхлитель, все взбить блендером.

5. Переложить в форму смазанную растительным маслом.

6. Поставить сверху несколько нарезанных клубники.

7. Выпекать при температуре 190 градусов 30 минут (ориентируйтесь на духовку).

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