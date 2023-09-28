Лучше запеканки: рецепт нежнейшей творожной бабки с изюмом

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Лучше запеканки: рецепт нежнейшей творожной бабки с изюмом

Бабка – это особая разновидность запеканки и пирога. Она очень простая в приготовлении, ведь нужно только смешать необходимые ингредиенты и поставить выпекаться. Стоит отметить, что бабка может быть соленой и сладкой.

В одном из кулинарных блогов (podomashnemutut) в Instagram был опубликован рецепт сладкой творожной бабки с изюмом.

Творожная бабка к чаю

Ингредиенты:

  • творог – 0,5 кг
  • яйца – 5 шт
  • мука – 5 ст. л.
  • сахар – 5 ст. л.
  • соль
  • ванилин
  • цедра лимона
  • растопленное сливочное масло – 50 г
  • изюм – 100 г
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить изюм, а именно залить горячей водой и замочить на несколько минут. После слить воду и просушить бумажным полотенцем.

Творожная запеканка с изюмом

2. Для теста смешать творог, яйца, сахар, соль, ванилин, растопленное сливочное масло и муку, также натереть цедру лимона. Взбить все ингредиенты блендером до однородной массы.

3. К полученному тесту добавить изюм, перемешать.

Что такое бабка и как ее приготовить

4. Вылить тесто в форму. Выпекать бабку при температуре 180 градусов 40 минут. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить бабку из макарон.

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