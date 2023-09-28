Бабка – это особая разновидность запеканки и пирога. Она очень простая в приготовлении, ведь нужно только смешать необходимые ингредиенты и поставить выпекаться. Стоит отметить, что бабка может быть соленой и сладкой.

В одном из кулинарных блогов (podomashnemutut) в Instagram был опубликован рецепт сладкой творожной бабки с изюмом.

Ингредиенты:

творог – 0,5 кг

яйца – 5 шт

мука – 5 ст. л.

сахар – 5 ст. л.

соль

ванилин

цедра лимона

растопленное сливочное масло – 50 г

изюм – 100 г

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить изюм, а именно залить горячей водой и замочить на несколько минут. После слить воду и просушить бумажным полотенцем.

2. Для теста смешать творог, яйца, сахар, соль, ванилин, растопленное сливочное масло и муку, также натереть цедру лимона. Взбить все ингредиенты блендером до однородной массы.

3. К полученному тесту добавить изюм, перемешать.

4. Вылить тесто в форму. Выпекать бабку при температуре 180 градусов 40 минут. Приятного аппетита!

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