Лучше запеканки: рецепт нежнейшей творожной бабки с изюмом
Бабка – это особая разновидность запеканки и пирога. Она очень простая в приготовлении, ведь нужно только смешать необходимые ингредиенты и поставить выпекаться. Стоит отметить, что бабка может быть соленой и сладкой.
В одном из кулинарных блогов (podomashnemutut) в Instagram был опубликован рецепт сладкой творожной бабки с изюмом.
Ингредиенты:
- творог – 0,5 кг
- яйца – 5 шт
- мука – 5 ст. л.
- сахар – 5 ст. л.
- соль
- ванилин
- цедра лимона
- растопленное сливочное масло – 50 г
- изюм – 100 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить изюм, а именно залить горячей водой и замочить на несколько минут. После слить воду и просушить бумажным полотенцем.
2. Для теста смешать творог, яйца, сахар, соль, ванилин, растопленное сливочное масло и муку, также натереть цедру лимона. Взбить все ингредиенты блендером до однородной массы.
3. К полученному тесту добавить изюм, перемешать.
4. Вылить тесто в форму. Выпекать бабку при температуре 180 градусов 40 минут. Приятного аппетита!
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