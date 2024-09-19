Синабон впервые увидел свет в 1985 году в Сиэтле в штате Вашингтон США. Там отец и сын по фамилии Комен, решили открыть собственную пекарню и после сотен неудачных попыток изобрели идеальное тесто для выпечки.

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С тех пор сеть пекарен этой семьи известна по всему миру, а синабоны стали любимым лакомством как взрослых, так и детей. А сегодня рецептом синабонов в Instagram поделилась блоггер с ником grennysmith.

Ингредиенты на 16 шт синабонов

Мука – 570 гр

Молоко – 250 мл

Яйца – 2 шт

Сахар – 3 ст.л.

Сухие дрожжи – 11 гр

Сливочное масло – 60 гр

Ингредиенты для начинки

Сливочное масло (мягкое) – 100 гр

Сахар – 150 гр

Корица – 20 гр

Ингредиенты для глазури

Маскарпоне – 250 гр

Молоко – 3 ст.л.

Сахарная пудра – 150 гр

Способ приготовления

1.Сухие дрожжи развести в теплом молоке с добавлением ложки сахара.

2. Замесить тесто. Можно использовать хлебопечку или сделать это руками. В последнем случае следует изрядно побить тестом о стол. Стоит заметить: как только тесто набухнет, оно станет более упругим и перестанет липнуть в руки. Поэтому не следует злоупотреблять добавлением муки до момента набухания теста.

3. Тесто положить в миску, накрыть полотенцем и оставить отдыхать на час в теплом помещении без сквозняков.

4. На присыпанном муком столе раскатать все тесто в большой прямоугольник толщиной не более 1 см.

5. Щедро смазать сливочным маслом и присыпать корицей.

6. Завернуть тесто в плотный рулет и разрезать его пополам. Затем еще раз пополам и так пока не получите 16 будущих синабонов.

7. Противень застелить пергаментом и выложить булочки на небольшом расстоянии друг от друга. Накрыть полотенцем и оставить на 30 мин.

8. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 мин.

9. Смешать все продукты глазури и полить ею еще горячие булочки.

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