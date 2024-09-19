Лучшие синнабоны: проверенный рецепт любимого десерта
Синабон впервые увидел свет в 1985 году в Сиэтле в штате Вашингтон США. Там отец и сын по фамилии Комен, решили открыть собственную пекарню и после сотен неудачных попыток изобрели идеальное тесто для выпечки.
С тех пор сеть пекарен этой семьи известна по всему миру, а синабоны стали любимым лакомством как взрослых, так и детей. А сегодня рецептом синабонов в Instagram поделилась блоггер с ником grennysmith.
Ингредиенты на 16 шт синабонов
- Мука – 570 гр
- Молоко – 250 мл
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 3 ст.л.
- Сухие дрожжи – 11 гр
- Сливочное масло – 60 гр
Ингредиенты для начинки
- Сливочное масло (мягкое) – 100 гр
- Сахар – 150 гр
- Корица – 20 гр
Ингредиенты для глазури
- Маскарпоне – 250 гр
- Молоко – 3 ст.л.
- Сахарная пудра – 150 гр
Способ приготовления
1.Сухие дрожжи развести в теплом молоке с добавлением ложки сахара.
2. Замесить тесто. Можно использовать хлебопечку или сделать это руками. В последнем случае следует изрядно побить тестом о стол. Стоит заметить: как только тесто набухнет, оно станет более упругим и перестанет липнуть в руки. Поэтому не следует злоупотреблять добавлением муки до момента набухания теста.
3. Тесто положить в миску, накрыть полотенцем и оставить отдыхать на час в теплом помещении без сквозняков.
4. На присыпанном муком столе раскатать все тесто в большой прямоугольник толщиной не более 1 см.
5. Щедро смазать сливочным маслом и присыпать корицей.
6. Завернуть тесто в плотный рулет и разрезать его пополам. Затем еще раз пополам и так пока не получите 16 будущих синабонов.
7. Противень застелить пергаментом и выложить булочки на небольшом расстоянии друг от друга. Накрыть полотенцем и оставить на 30 мин.
8. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 мин.
9. Смешать все продукты глазури и полить ею еще горячие булочки.
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