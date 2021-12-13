Лучшие закуски для любого праздника: быстрые рецепты
Друзья, предлагаю рецепты закусок, которые подойдут для любого праздника. Это очень вкусно, легко и просто.
Еврейская закуска
270 г плавленого сыра
2 вареных яйца
40 г майонеза (1 ст. л. с горкой)
2 зубчика чеснока
5-7 г белого хрена (1 ч. л.)
50 г грецких орехов (1,5 ст. л., обжаренных)
соль (по вкусу)
Форшмак
300 г слабосоленой сельди (2 филе)
1 кислое яблоко
1 вареное яйцо
1 синий лук (ялтинский)
30 г батона
50 мл молока (2,5 ст. л.)
40 г сливочного масла (2 ст. л.)
соль (по вкусу)
зеленый лук (для декора)
Паштет из копченой скумбрии с паприкой:
300 г скумбрии горячего копчения (мякоть)
150 г крем-сыра (0,6 стакана)
1 ч. л. сока лимона
1/3 ч. л. копченой паприки
1 вареное яйцо
соль (по вкусу)
🫑Закуска из болгарского перца и кунжута:
7 шт. болгарского перца
3 зубчика чеснока
10 г кунжута (1 ст. л.)
30 мл кунжутного масла (1,5 ст. л.)
соль ( по вкусу)
Грибной паштет:
700 г грибов
2 луковицы
200 мл сливок (0,8 стакана, 20-30%)
20 мл растительного масла (1 ст. л.)
50 г сливочного масла (1/4 пачки)
50 г белого хлеба
70 мл молока (3,5 ст. л.)
соль (по вкусу)
черный перец (по вкусу)
Печеночный паштет:
500 г печени (куриной, индюшиной)
1 луковица
1 морковь
100 г сливочного масла (1/2 пачки)
20 мл растительного масла (1 ст. л.)
1 вареное яйцо
20 мл бренди (1 ст. л.)
соль (по вкусу
перец (по вкусу)
Клюквенный мармелад:
100 мл клюквенного пюре
50 мл воды (2,5 ст. л.)
1 г агар-агара (1/5 ч. л.)
30-40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой)
Готовьте с любовью и удовольствием!
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