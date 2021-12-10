Лучший десерт на Рождество 2022: подарит настоящую атмосферу праздника
Рождество – это праздник чуда и уюта, любви и семейного тепла. И в этот день нужно готовить по-настоящему особые блюда. Они должны ассоциироваться с добром, хорошим настроением и символизировать самые лучшие жизненные моменты. Имбирные орешки – именно такой десерт.
Готовятся они очень легко, поэтому сразу можно сделать много и угощать всех гостей или просто дарить знакомым в красивой упаковке.
Идеей приготовления таких орешков поделилась grennysmith на своей странице в Instagram.
На 120-140 половинок
Ингредиенты:
мука – 500 г
сахар – 100 г
маргарин или масло – 250 г
яйца – 2 шт
разрыхлитель – 1/2 ч л
сухой молотый имбирь – 1 ч.л
ванильный сахар – 20 г
Способ приготовления:
1. Маргарин взбить с сахаром до рыхлой массы, не прекращая взбивания, добавить яйца несколько минут продолжать.
2. Добавить муку, ванильный сахар, разрыхлитель, имбирь.
3. Вымесить гладкое тесто и положить на 30 минут в холодильник. Если есть электронные весы, можно сразу сделать шарики по 5 г в холодильник. Для обычной массы – по 7 г. Так будет минимальное количество обрезов.
4. Для начинки можно использовать просто сгущенку или взбить его с маслом. Также очень вкусно вмешать измельченные орешки.
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