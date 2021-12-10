Лучший десерт на Рождество 2022: подарит настоящую атмосферу праздника

Рождество – это праздник чуда и уюта, любви и семейного тепла. И в этот день нужно готовить по-настоящему особые блюда. Они должны ассоциироваться с добром, хорошим настроением и символизировать самые лучшие жизненные моменты. Имбирные орешки – именно такой десерт.

Готовятся они очень легко, поэтому сразу можно сделать много и угощать всех гостей или просто дарить знакомым в красивой упаковке.

Идеей приготовления таких орешков поделилась grennysmith на своей странице в Instagram.

На 120-140 половинок

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Ингредиенты:

мука – 500 г

сахар – 100 г

маргарин или масло – 250 г

яйца – 2 шт

разрыхлитель – 1/2 ч л

сухой молотый имбирь – 1 ч.л

ванильный сахар – 20 г

Способ приготовления:

1. Маргарин взбить с сахаром до рыхлой массы, не прекращая взбивания, добавить яйца несколько минут продолжать.

2. Добавить муку, ванильный сахар, разрыхлитель, имбирь.

3. Вымесить гладкое тесто и положить на 30 минут в холодильник. Если есть электронные весы, можно сразу сделать шарики по 5 г в холодильник. Для обычной массы – по 7 г. Так будет минимальное количество обрезов.

4. Для начинки можно использовать просто сгущенку или взбить его с маслом. Также очень вкусно вмешать измельченные орешки.

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