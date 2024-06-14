Лучший напиток в жару: вкусный бразильский лимонад из трех ингредиентов
Летом специалисты рекомендуют пить много воды, минимум – 1,5 л. А еще очень важно – не пить в жару алкоголь, заменив его например полезными и вкусными лимонадами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного летнего лимонада из лайма, со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- Лайм – 3 шт.
- Вода – 1 л
- Сгущенка – 100 г
- Лед – 4-5 кубиков
Способ приготовления:
1. Порежьте лайм, переложите в блендер, добавьте сгущенное молоко и воду.
2. Перебейте и процедите.
3. Вылейте в стакан и добавьте лед.
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