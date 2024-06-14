Лучший напиток в жару: вкусный бразильский лимонад из трех ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт лимонада

Летом специалисты рекомендуют пить много воды, минимум – 1,5 л. А еще очень важно – не пить в жару алкоголь, заменив его например полезными и вкусными лимонадами.

Летний лимонад

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного летнего лимонада из лайма, со сгущенным молоком. 

Рецепт лимонада

Ингредиенты:

  • Лайм – 3 шт.
  • Вода – 1 л
  • Сгущенка – 100 г
  • Лед – 4-5 кубиков

Способ приготовления:

1. Порежьте лайм, переложите в блендер, добавьте сгущенное молоко и воду.

Приготовление лимонада

2. Перебейте и процедите.

Из чего приготовить вкусный лимонад

3. Вылейте в стакан и добавьте лед.

Готовый лимонад

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