Летом специалисты рекомендуют пить много воды, минимум – 1,5 л. А еще очень важно – не пить в жару алкоголь, заменив его например полезными и вкусными лимонадами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного летнего лимонада из лайма, со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

Лайм – 3 шт.

Вода – 1 л

Сгущенка – 100 г

Лед – 4-5 кубиков

Способ приготовления:

1. Порежьте лайм, переложите в блендер, добавьте сгущенное молоко и воду.

2. Перебейте и процедите.

3. Вылейте в стакан и добавьте лед.

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