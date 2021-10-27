Лучший рецепт безе: получается нежным внутри и хрустящим снаружи

Безе представляет собой взбитые и запеченные яичные белки. Такое пирожное используется в кондитерстве, как основа для многих десертов. И, конечно, как отдельное лакомство – для любителей чего-то необычного. Тем, кто еще ни разу не готовил этот десерт, обязательно стоит попробовать. Возможно, он станет даже самым любимым.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертных изданий, расскажет, рецепт и все особенности приготовления безе.

5 заповедей идеального безе по версии издания Deliciousmagazine

Яйца – опытные хозяйки знают, что для такого десерта лучше всего подойдут яйца "не первой свежести". Белки старых яиц тоньше и их легче взбивать. Также перед использованием белки нужно обязательно охладить до комнатной температуры. Сахар – в этом случае советуют использовать сахарную пудру, а не гранулированный сахар. Последний не до конца растворяется и десерт в результате получается "зернистым". А пудра придает немного нежности и приятного цвета. Кукурузный крахмал – если добавить немного крахмала в процессе взбивания белков, то безе будет иметь зефирную текстуру. Уксус – помогает образовать больше воздуха в белках, за счет чего получается желаемая хрустящая корочка и рыхлая начинка. Выпекание – не в коем случае не стоит открывать дверцу духовки до тех пор, пока безе полностью не остынет.

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Безе по рецепту издания Netacooks

Ингредиенты:

Яичные белки – 70 г

Сахарный песок или пудра – 140 г

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Белый уксус – 1\2 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Включить и разогреть духовку и противень до 80 градусов. Взбить белки с солью. Понемногу добавлять сахарный песок или пудру. Взбивать примерно 9 минут. Добавить уксус и ванильный экстракт. Взбивать еще 1 минуту. Выложить безе на противень с помощью кондитерского безе. Выпекать примерно 3 часа, пока не безе не станут сухими и жесткими.

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