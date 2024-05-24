Молодой картофель получается вкусным, как бы его ни приготовили. Насыщенный вкус овоща невозможно сравнить ни с чем другим, поэтому он никогда не утратит своей популярности. К молодому картофелю можно добавлять: сливочное масло, укроп, шкварки, сметану и т.д.

Также в нее часто добавляют грибы. Именно с ними картофель раскрывает весь свой вкусовой потенциал и становится полноценным блюдом к обеду или ужину. Как создать шедевр из молодого картофеля с грибами, знает фудблогер с ником ya na cooking. В Instagram она также рассказала, как приготовить сливочный соус, идеально завершающий блюдо.

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Ингредиенты

Молодой картофель – 1 кг

Эринги – 3 шт

Шампиньоны – 500 гр

Сливки 33%

Петрушка

Сливочное масло

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Молодой картофель почистить и переложить в форму для запекания. Добавить кусок сливочного масла и запекать 25-30 минут при t 180°.

2. Нарезать крупными кубиками грибы и лук соломкой.

3. Грибы обжарить на сковороде до готовности, добавить соль, перец и сливки.

4. Получившуюся смесь влить в картофель и снова отправить запекаться, пока овощ не станет мягким.

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