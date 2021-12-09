Как засолить красную рыбу дома: пикантный вкус с цитрусовыми нотками

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,5 т.
Как засолить красную рыбу дома: пикантный вкус с цитрусовыми нотками

Засаливать красную рыбу в домашних условиях проще простого. К тому же, не менее удобно, ведь вкус и соленость можно всегда подкорректировать под себя и свои предпочтения. Традиционный рецепт засолки с солью и сахаром пробовали, пожалуй, все. Но более пикантный вкус рыбе придают цитрусовые.

Как засолить красную рыбу с цитрусовыми – рассказал кулинар Пономарь Валерий. Опубликовано в Instagram.

Семга с лимоном, апельсином и коньяком

Ингредиенты:

  • филе семги – 1 кг

  • соль – 6 ст. л.

  • сахар – 3 ст. л.

  • цедра апельсина – 2 шт

  • цедра лимона – 2 шт

  • сок 1 апельсина

  • коньяк – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Подготовка семги
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1. Натереть цедру цитрусовых на мелкой терке.

2. Смешать вместе с солью. Подавляющую часть массы выложить в глубокую емкость.

3. Выложить лосось и посыпать оставшимися соли.

Цедра цитрусовых

4. Смешать апельсиновый сок с коньяком и полить рыбу.

5. Поставить в холодильник на сутки. После – промыть под проточной водой и вытереть бумажным полотенцем. Хранить в герметичной посуде.

Лосось с лимоном и грейпфрутом

Ингредиенты:

  • лосось – 700 г

  • соль – 3 ст. л.

  • сахар – 1,5 ст. л.

  • грейпфрут – 1 шт

  • лимон – 0,5 шт

Способ приготовления:

1. Порезать цитрусовые небольшими кусочками и выложить на тарелку.

2. Смешать соль и сахар. Полученной массой натереть лосось и посыпать цитрусовыми.

Ингредиенты для засолки

3. Поставить в холодильник на сутки. После – промыть под проточной водой и вытереть бумажным полотенцем. Хранить в герметичной посуде.

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