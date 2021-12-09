Как засолить красную рыбу дома: пикантный вкус с цитрусовыми нотками

Засаливать красную рыбу в домашних условиях проще простого. К тому же, не менее удобно, ведь вкус и соленость можно всегда подкорректировать под себя и свои предпочтения. Традиционный рецепт засолки с солью и сахаром пробовали, пожалуй, все. Но более пикантный вкус рыбе придают цитрусовые.

Как засолить красную рыбу с цитрусовыми – рассказал кулинар Пономарь Валерий. Опубликовано в Instagram.

Семга с лимоном, апельсином и коньяком

Ингредиенты:

филе семги – 1 кг

соль – 6 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

цедра апельсина – 2 шт

цедра лимона – 2 шт

сок 1 апельсина

коньяк – 2 ст. л.

Способ приготовления:

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1. Натереть цедру цитрусовых на мелкой терке.

2. Смешать вместе с солью. Подавляющую часть массы выложить в глубокую емкость.

3. Выложить лосось и посыпать оставшимися соли.

4. Смешать апельсиновый сок с коньяком и полить рыбу.

5. Поставить в холодильник на сутки. После – промыть под проточной водой и вытереть бумажным полотенцем. Хранить в герметичной посуде.

Лосось с лимоном и грейпфрутом

Ингредиенты:

лосось – 700 г

соль – 3 ст. л.

сахар – 1,5 ст. л.

грейпфрут – 1 шт

лимон – 0,5 шт

Способ приготовления:

1. Порезать цитрусовые небольшими кусочками и выложить на тарелку.

2. Смешать соль и сахар. Полученной массой натереть лосось и посыпать цитрусовыми.

3. Поставить в холодильник на сутки. После – промыть под проточной водой и вытереть бумажным полотенцем. Хранить в герметичной посуде.

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