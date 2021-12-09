Как засолить красную рыбу дома: пикантный вкус с цитрусовыми нотками
Засаливать красную рыбу в домашних условиях проще простого. К тому же, не менее удобно, ведь вкус и соленость можно всегда подкорректировать под себя и свои предпочтения. Традиционный рецепт засолки с солью и сахаром пробовали, пожалуй, все. Но более пикантный вкус рыбе придают цитрусовые.
Как засолить красную рыбу с цитрусовыми – рассказал кулинар Пономарь Валерий. Опубликовано в Instagram.
Семга с лимоном, апельсином и коньяком
Ингредиенты:
филе семги – 1 кг
соль – 6 ст. л.
сахар – 3 ст. л.
цедра апельсина – 2 шт
цедра лимона – 2 шт
сок 1 апельсина
коньяк – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Натереть цедру цитрусовых на мелкой терке.
2. Смешать вместе с солью. Подавляющую часть массы выложить в глубокую емкость.
3. Выложить лосось и посыпать оставшимися соли.
4. Смешать апельсиновый сок с коньяком и полить рыбу.
5. Поставить в холодильник на сутки. После – промыть под проточной водой и вытереть бумажным полотенцем. Хранить в герметичной посуде.
Лосось с лимоном и грейпфрутом
Ингредиенты:
лосось – 700 г
соль – 3 ст. л.
сахар – 1,5 ст. л.
грейпфрут – 1 шт
лимон – 0,5 шт
Способ приготовления:
1. Порезать цитрусовые небольшими кусочками и выложить на тарелку.
2. Смешать соль и сахар. Полученной массой натереть лосось и посыпать цитрусовыми.
3. Поставить в холодильник на сутки. После – промыть под проточной водой и вытереть бумажным полотенцем. Хранить в герметичной посуде.
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