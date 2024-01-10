Луковый суп: идеальное блюдо для холодной погоды
Луковый суп – это суп французских бедняков. История его возникновения уходит далеко в прошлое, поэтому сказать, какой именно из многих рецептов, дошедших до наших времен, является оригинальным, невозможно.
А недавно звездный шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram поделился рецептом лукового супа, который ему больше всего подходит. По словам повара, существует легенда, согласно которой этот суп придумал еще Людовик XIV.
Ингредиенты на 3 больших супника
- Очищенный лук – 500 гр
- Сливочное масло – 60 гр
- Оливковое масло – 20 гр
- Насыщенный бульон – 750 мл
- Белое сухое вино – 75 гр
- Коньяк – 1 ст.л.
- Душистый и черный перец
- Мускатный орех
- Тимьян
- Хлеб на заквасти
- Сыр грюйер – 100 гр
Способ приготовления
1. Лук нарезать соломкой и отправить на сковороду с оливковым маслом. Жарить на маленьком огне в течение 35-40 минут.
2. Через 20 минут после начала жарки убавить огонь и добавить соли. Важно соскребать со сковороды ту часть лука, которая начинает приставать.
3. Когда лук хорошо поджарился и протушился, добавить щепотку сахара, перцы, чабрец и коньяк. Протушить 1 минуту и влить вино.
4. Дать вину испариться, добавить бульон и посолить по вкусу и добавить мускатный орех.
5. Готовый суп разлить по супницам. Положить сверху по куску хлеба (идеально, если он будет немного черствый) и присыпать сыром.
6. Запекать в духовке при верхнем гриле до получения золотистой корочки.
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