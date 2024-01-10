Луковый суп: идеальное блюдо для холодной погоды

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Луковый суп: идеальное блюдо для холодной погоды

Луковый суп – это суп французских бедняков. История его возникновения уходит далеко в прошлое, поэтому сказать, какой именно из многих рецептов, дошедших до наших времен, является оригинальным, невозможно.

А недавно звездный шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram поделился рецептом лукового супа, который ему больше всего подходит. По словам повара, существует легенда, согласно которой этот суп придумал еще Людовик XIV.

Луковый суп: идеальное блюдо для холодной погоды
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Ингредиенты на 3 больших супника

  • Очищенный лук – 500 гр
  • Сливочное масло – 60 гр
  • Оливковое масло – 20 гр
  • Насыщенный бульон – 750 мл
  • Белое сухое вино – 75 гр
  • Коньяк – 1 ст.л.
  • Душистый и черный перец
  • Мускатный орех
  • Тимьян
  • Хлеб на заквасти
  • Сыр грюйер – 100 гр

Способ приготовления

1. Лук нарезать соломкой и отправить на сковороду с оливковым маслом. Жарить на маленьком огне в течение 35-40 минут.

Луковый суп: идеальное блюдо для холодной погоды

2. Через 20 минут после начала жарки убавить огонь и добавить соли. Важно соскребать со сковороды ту часть лука, которая начинает приставать.

3. Когда лук хорошо поджарился и протушился, добавить щепотку сахара, перцы, чабрец и коньяк. Протушить 1 минуту и влить вино.

Луковый суп: идеальное блюдо для холодной погоды

4. Дать вину испариться, добавить бульон и посолить по вкусу и добавить мускатный орех.

5. Готовый суп разлить по супницам. Положить сверху по куску хлеба (идеально, если он будет немного черствый) и присыпать сыром.

Луковый суп: идеальное блюдо для холодной погоды

6. Запекать в духовке при верхнем гриле до получения золотистой корочки.

Луковый суп: идеальное блюдо для холодной погоды

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