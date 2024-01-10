Луковый суп – это суп французских бедняков. История его возникновения уходит далеко в прошлое, поэтому сказать, какой именно из многих рецептов, дошедших до наших времен, является оригинальным, невозможно.

А недавно звездный шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram поделился рецептом лукового супа, который ему больше всего подходит. По словам повара, существует легенда, согласно которой этот суп придумал еще Людовик XIV.

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Ингредиенты на 3 больших супника

Очищенный лук – 500 гр

Сливочное масло – 60 гр

Оливковое масло – 20 гр

Насыщенный бульон – 750 мл

Белое сухое вино – 75 гр

Коньяк – 1 ст.л.

Душистый и черный перец

Мускатный орех

Тимьян

Хлеб на заквасти

Сыр грюйер – 100 гр

Способ приготовления

1. Лук нарезать соломкой и отправить на сковороду с оливковым маслом. Жарить на маленьком огне в течение 35-40 минут.

2. Через 20 минут после начала жарки убавить огонь и добавить соли. Важно соскребать со сковороды ту часть лука, которая начинает приставать.

3. Когда лук хорошо поджарился и протушился, добавить щепотку сахара, перцы, чабрец и коньяк. Протушить 1 минуту и влить вино.

4. Дать вину испариться, добавить бульон и посолить по вкусу и добавить мускатный орех.

5. Готовый суп разлить по супницам. Положить сверху по куску хлеба (идеально, если он будет немного черствый) и присыпать сыром.

6. Запекать в духовке при верхнем гриле до получения золотистой корочки.

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