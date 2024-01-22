Предлагаем вашему вниманию невероятно вкусный и питательный пирог из самого сердца Франции. Это блюдо легко в приготовлении и выглядит очень красиво, а значит сможет украсить любой стол.

Французский шарм к обеду решила добавить фудблогер Ольга Рябенко. Именно она опубликовала рецепт замечательного лукового тарттатена в Instagram. Она также добавила, что во время приготовления пирога лук полностью меняет свой вкус, от чего блюдо становится просто невероятным.

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Ингредиенты

Бесдрожжевое тесто – 1 лист

Лук синий – 2-3 шт

Сахар тростниковый – 2 ст.л.

Пармезан – 40 гр

Сыр твердый – 40 гр

Прованские травы

Сушеный базилик

Оливковое масло

Тимьян

Способ приготовления

1. Круглую форму застелить пергаментом. Полить оливковым маслом и посыпать специями и сахаром.

2. Лук очистить, порезать кружочками и выложить на специи.

3. Посыпать сыром и пармезаном.

4. Накрыть тестом, подвернуть края и проколоть вилкой.

5. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут.

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