Луковый тарттатен на обед: очень удачный рецепт перевернутого пирога
Предлагаем вашему вниманию невероятно вкусный и питательный пирог из самого сердца Франции. Это блюдо легко в приготовлении и выглядит очень красиво, а значит сможет украсить любой стол.
Французский шарм к обеду решила добавить фудблогер Ольга Рябенко. Именно она опубликовала рецепт замечательного лукового тарттатена в Instagram. Она также добавила, что во время приготовления пирога лук полностью меняет свой вкус, от чего блюдо становится просто невероятным.
Ингредиенты
- Бесдрожжевое тесто – 1 лист
- Лук синий – 2-3 шт
- Сахар тростниковый – 2 ст.л.
- Пармезан – 40 гр
- Сыр твердый – 40 гр
- Прованские травы
- Сушеный базилик
- Оливковое масло
- Тимьян
Способ приготовления
1. Круглую форму застелить пергаментом. Полить оливковым маслом и посыпать специями и сахаром.
2. Лук очистить, порезать кружочками и выложить на специи.
3. Посыпать сыром и пармезаном.
4. Накрыть тестом, подвернуть края и проколоть вилкой.
5. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут.
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