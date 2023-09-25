Львовский сырник: как приготовить легендарный десерт, чтобы он получился идеальным
Львовский сырник – настоящий кондитерский символ Львова. С чашкой ароматного кофе он может составить конкуренцию многим сложным десертам. Пожалуй, это десерт, который вы сможете встретить в каждой конфете и кафе легендарного города Львова. Во время осеннего времени этот десерт становится еще более популярным, поскольку он придает ощущение тепла и уюта в холодные дни.
В одном из кулинарных блогов ( @cook_with_me_at_home ) в Instagram был опубликован рецепт львовского сырника.
Ингредиенты:
- сыр (9%) – 1 кг
- яйца – 4 шт.
- сахар – 170 г
- сливки (35%) – 70 г
- масло (82%) – 90 г
- цедра лимона
- манка – 50 г
- изюм, клюква – 170 г.
Для глазури:
- масло (82%) – 60 г
- сметана (15%) – 50 г
- сахар – 40 г
- какао – 15 г.
Способ приготовления:
1. Масло растопить и дать остыть до комнатной температуры. Сыр пробить блендером.
2. Добавить яйца, сахар, манку, сливки, масло, цедру лимона и пробить до однородной массы.
3. Добавить помытые и просушенные бумажным полотенцем изюм и клюкву, вымешать ложкой.
2. В застеленную пергаментом форму выложить творожную массу. Выпекать в предварительно разогретой до t180 духовке 45-50-60 мин в зависимости от вашей духовки. Дать сырнику полностью остыть в духовке с открытой дверцей. Далее положить в холодильник мин. на 5 лет.
3. Для глазури выложить все составляющие в маленький банячок и на малом огне проварить, помешивая до однородности несколько минут после закипания. Дать остыть.
4. Сырник смазать глазурью и дать постоять в холодильнике еще 1 час.
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