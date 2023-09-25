Львовский сырник – настоящий кондитерский символ Львова. С чашкой ароматного кофе он может составить конкуренцию многим сложным десертам. Пожалуй, это десерт, который вы сможете встретить в каждой конфете и кафе легендарного города Львова. Во время осеннего времени этот десерт становится еще более популярным, поскольку он придает ощущение тепла и уюта в холодные дни.

В одном из кулинарных блогов ( @cook_with_me_at_home ) в Instagram был опубликован рецепт львовского сырника.

Ингредиенты:

сыр (9%) – 1 кг

яйца – 4 шт.

сахар – 170 г

сливки (35%) – 70 г

масло (82%) – 90 г

цедра лимона

манка – 50 г

изюм, клюква – 170 г.

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Для глазури:

масло (82%) – 60 г

сметана (15%) – 50 г

сахар – 40 г

какао – 15 г.

Способ приготовления:

1. Масло растопить и дать остыть до комнатной температуры. Сыр пробить блендером.

2. Добавить яйца, сахар, манку, сливки, масло, цедру лимона и пробить до однородной массы.

3. Добавить помытые и просушенные бумажным полотенцем изюм и клюкву, вымешать ложкой.

2. В застеленную пергаментом форму выложить творожную массу. Выпекать в предварительно разогретой до t180 духовке 45-50-60 мин в зависимости от вашей духовки. Дать сырнику полностью остыть в духовке с открытой дверцей. Далее положить в холодильник мин. на 5 лет.

3. Для глазури выложить все составляющие в маленький банячок и на малом огне проварить, помешивая до однородности несколько минут после закипания. Дать остыть.

4. Сырник смазать глазурью и дать постоять в холодильнике еще 1 час.

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