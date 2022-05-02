Львовский сырник с необычным ингредиентом к кофе: оригинальный рецепт от Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Рецепт 'Львовского сырника'

Если вы давно хотели приготовить вкусный львовский сырник, самое время это сделать, ведь он очень просто готовится. Достаточно всего лишь выбрать хороший, жирный творог, а также сделать вкусный карамельный соус.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусного львовского сырника с картофеле, который готовится всего 60 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

  • творог – 800 г

Домашний творог
Видео дня

  • мука – 1 ст. л.

  • картофель – 2 шт.

  • сливочное масло – 50 г

Куриные яйца

  • яйца – 4 шт.

  • лимон – 1 шт.

  • сахар – 180-200 г

  • лимон – 1 шт.

Цедра апельсина

  • апельсин – 1 шт.

  • ванильный сахар – 1 ч. л.

  • изюм – 50 г

  • соль – щепотка

Соус:

Сырник с соусом

  • сливки – 150 мл

  • сахар – 150 г

Способ приготовления:

1. Смешайте в миску творог, сахар, добавьте яйца, 1 ст. л. муки, всыпьте ванильный сахар, а также щепотку соли.

Творог для блюда

2. Помойте апельсин и лимон, натрите цедру и добавьте в готовую смесь вместе с размягченный маслом и перебейте блендером.

Как дома приготовить вкусный сырник

3. В готовую смесь добавьте изюм.

Изюм для теста

4. Отварите картофель и натрите на мелкой терке, добавьте в тесто, перемешайте.

Свежий картофель

5. Выложите тесто в форму, отправьте в духовку на 60 минут при 180 С.

Приготовление сырника

6. Соус: высыпьте сахар в сотейник на сковороду, добавьте щепотку соли, дайте немного сахару растопится, далее влейте сливки и быстро перемешивайте смесь венчиком.

7. Готовую смесь вымешивайте, пока смесь не станет однородной.

Тесто для сырника

8. Сырнику дайте остыть, сверху полейте карамелью.

Готовый сырник

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