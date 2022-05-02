Львовский сырник с необычным ингредиентом к кофе: оригинальный рецепт от Евгения Клопотенко
Если вы давно хотели приготовить вкусный львовский сырник, самое время это сделать, ведь он очень просто готовится. Достаточно всего лишь выбрать хороший, жирный творог, а также сделать вкусный карамельный соус.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом вкусного львовского сырника с картофеле, который готовится всего 60 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
творог – 800 г
мука – 1 ст. л.
картофель – 2 шт.
сливочное масло – 50 г
яйца – 4 шт.
лимон – 1 шт.
сахар – 180-200 г
лимон – 1 шт.
апельсин – 1 шт.
ванильный сахар – 1 ч. л.
изюм – 50 г
соль – щепотка
Соус:
сливки – 150 мл
сахар – 150 г
Способ приготовления:
1. Смешайте в миску творог, сахар, добавьте яйца, 1 ст. л. муки, всыпьте ванильный сахар, а также щепотку соли.
2. Помойте апельсин и лимон, натрите цедру и добавьте в готовую смесь вместе с размягченный маслом и перебейте блендером.
3. В готовую смесь добавьте изюм.
4. Отварите картофель и натрите на мелкой терке, добавьте в тесто, перемешайте.
5. Выложите тесто в форму, отправьте в духовку на 60 минут при 180 С.
6. Соус: высыпьте сахар в сотейник на сковороду, добавьте щепотку соли, дайте немного сахару растопится, далее влейте сливки и быстро перемешивайте смесь венчиком.
7. Готовую смесь вымешивайте, пока смесь не станет однородной.
8. Сырнику дайте остыть, сверху полейте карамелью.
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