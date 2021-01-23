Любимая еда Джо Байдена: блюдо, которое можно приготовить дома

О пищевых привычках Дональда Трампа написано много текстов. Ни для кого не секрет, что бывший президент США дикий фанат фаст-фуда: обожает бургеры, картошку фри (которую, к слову, называл секретом своих роскошных волос) и сладкую газировку (для заказа которой у него в кабинете была специальная красная кнопка) и никогда не откажется от куска шоколадного торта.

Но что любит новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден? Об этом известно намного меньше, пишет Yahoo Life.

Как оказалось, гастрономические пристрастия Байдена довольно скромны. Он обожает пасту в красном соусе и мороженое. И если на счет пасты остаются вопросы (пока еще неизвестно, какую именно пасту любит Байден – обычную в томатном соусе или сытную вроде болоньезе), то с мороженым все предельно ясно.

"Я не пью. Я не курю. Но я ем много мороженого", – сообщил Байден в 2016 году.

Его слова подтверждают расходы на предвыборную кампанию. По информации издания Eater, в апреле президентская кампания Байдена потратила на мороженое 10 тысяч долларов. На эти деньги Байден накупил мороженое в качестве подарка избирателям и спонсорам.

Байден обожает мороженое со вкусом соленого арахиса. Saul Loeb/Getty Images

Ответом на вопрос, какой вкус мороженого у Байдена самый любимый, американские журналисты называют твит, который президент опубликовал в конце сентября. В своем микроблоге Байден выложил фотографию мороженого со вкусом соленого арахиса и шоколадными крошками, назвав этот десерт своим личным "усилителем производительных мощностей".

Рассказываем, как приготовить арахисовый пломбир в домашних условиях.

Понадобится:

молоко – 400 мл

сливки 33% жирности – 200 мл

соленая арахисовая паста – 100 г

сахарная пудра – 30 г

желток – 2 шт.

черный шоколад – 1 плитка

Как готовить:

В кастрюле смешать молоко с арахисовой пастой. Довести смесь до кипения. Желтки перемешать с сахарной пудрой. Тоненькой струйкой влить немного арахисово-молочной смеси в желтки, интенсивно помешивая. Затем вылить нагретые желтки в остальное молоко и довести на маленьком огне до загустения. Масса должна стать густой как крем. Остудить смесь. Отдельно взбить охлажденные сливки до кремового состояния и понемногу ввести их в арахисовую массу. Шоколад подробить и вмешать в молочно-арахисовую смесь. Переложить смесь в контейнер и поставить в морозилку. Каждые полчаса доставать и перемешивать смесь ложкой или перебивать блендером.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Байден после Трампа устроил "переворот" в Овальном кабинете, распорядившись убрать и добавить некоторые элементы декора, портреты, бюсты и другие предметы.