Борщ с карасями и чай с ромом: любимые блюда Тараса Шевченко

Тараса Шевченко называют гением, пророком и украинским супергероем, памятники ему стоят почти в каждом украинском городе, в его честь названы улицы, бульвары, парки и скверы.
Мы вам уже рассказывали, какие строки из творческого наследия Кобзаря сегодня можно назвать пророческими предсказаниями, а также о том, какие женщины были в жизни легендарного поэта. Сегодня редакция FoodOboz вспоминает, какие блюда любил есть Тарас Шевченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Если верить историкам, любимой едой Кобзаря был постный борщ с сушеными карасями – очень популярное в XIX веке блюдо. О любви Тараса Григорьевича к этому борщу сообщают многие современники, да и сам он нередко вспоминал ее в своей прозе.
Кроме того, Шевченко любил домашню кухню: пшенную кашу на раковой юшке, гречаные вареники, пельмени "с секретом" и вареники с галушками. Правда, от мучного поэт мучился изжогой, поэтому много таких блюд есть себе не позволял.
Кроме того, Шевченко питал особую любовь к рыбным блюдам. "Лещи днепровские", караси сушеные или "зажаренные со сметаной", судак и "крепко приправленная перцем" щука, астраханская тарань – все это упоминается в его произведениях, письмах и "Дневнике".
Невозможно перечислить все блюда, вспоминает Тарас Григорьевич в своих произведениях: устрицы, икра, кресс-салат, спаржа, душистый "огурешник", жареная утка с яблоками, жареный гусь с капустой, поросенок фаршированный "с бабой", пирожки с луком и грибами ("просто гениальные", как он сам их называл), куличи (которые так "гениально" готовят польки), котлеты, баранина, "кебаб", кренделя, бублики, жареная индейка, цыплята, вестфальская колбаса (особенно с горчицей), "бефстек", ростбиф (особенно тот, что готовил слуга Карла Брюллова – Лукьян и который все тогдашние художники называли "Лукьяновский ростбиф"), холодная телятина и, конечно же сало и домашняя колбаса.
Из фруктов Тарас Григорьевич предпочитал сливы и арбузы. А еще обожал пить "источник вдохновения" – так он называл чай из самовара. В чай Шевченко любил добавлять ром, причем в таком количестве, что его друзья шутили: мол, Тарас пьет не чай с ромом, а ром с чаем.
Ну, а после обеда Шевченко был не прочь вздремнуть, как он писал в своем дневнике, "по доброму обычаю предков".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские школьники нашли рецепт любимого борща Леси Украинки.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.