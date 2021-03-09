Борщ с карасями и чай с ромом: любимые блюда Тараса Шевченко

Тараса Шевченко называют гением, пророком и украинским супергероем, памятники ему стоят почти в каждом украинском городе, в его честь названы улицы, бульвары, парки и скверы.

Мы вам уже рассказывали, какие строки из творческого наследия Кобзаря сегодня можно назвать пророческими предсказаниями, а также о том, какие женщины были в жизни легендарного поэта. Сегодня редакция FoodOboz вспоминает, какие блюда любил есть Тарас Шевченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Если верить историкам, любимой едой Кобзаря был постный борщ с сушеными карасями – очень популярное в XIX веке блюдо. О любви Тараса Григорьевича к этому борщу сообщают многие современники, да и сам он нередко вспоминал ее в своей прозе.

Кроме того, Шевченко любил домашню кухню: пшенную кашу на раковой юшке, гречаные вареники, пельмени "с секретом" и вареники с галушками. Правда, от мучного поэт мучился изжогой, поэтому много таких блюд есть себе не позволял.

Кроме того, Шевченко питал особую любовь к рыбным блюдам. "Лещи днепровские", караси сушеные или "зажаренные со сметаной", судак и "крепко приправленная перцем" щука, астраханская тарань – все это упоминается в его произведениях, письмах и "Дневнике".

Невозможно перечислить все блюда, вспоминает Тарас Григорьевич в своих произведениях: устрицы, икра, кресс-салат, спаржа, душистый "огурешник", жареная утка с яблоками, жареный гусь с капустой, поросенок фаршированный "с бабой", пирожки с луком и грибами ("просто гениальные", как он сам их называл), куличи (которые так "гениально" готовят польки), котлеты, баранина, "кебаб", кренделя, бублики, жареная индейка, цыплята, вестфальская колбаса (особенно с горчицей), "бефстек", ростбиф (особенно тот, что готовил слуга Карла Брюллова – Лукьян и который все тогдашние художники называли "Лукьяновский ростбиф"), холодная телятина и, конечно же сало и домашняя колбаса.

Из фруктов Тарас Григорьевич предпочитал сливы и арбузы. А еще обожал пить "источник вдохновения" – так он называл чай из самовара. В чай Шевченко любил добавлять ром, причем в таком количестве, что его друзья шутили: мол, Тарас пьет не чай с ромом, а ром с чаем.

Ну, а после обеда Шевченко был не прочь вздремнуть, как он писал в своем дневнике, "по доброму обычаю предков".

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