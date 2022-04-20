Любимое пасхальное печенье Елизаветы ІІ: делимся элементраным рецептом
В предверии светлого праздника Пасхи, которое все христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля, каждая хозяйка ищет всевозможные рецепты вкусных пасок. Готовят их как правило из дрожжевого теста, а также из творога и сухофруктов. Стоит отметить, что подавать в этот праздник можно не только классические паски, но и праздничный хлеб, а также пасхальное печенье.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт пасхального печенья от королевы Елизаветы ІІ, который был опубликован на официальной странице королевской семьи в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 350 г
сода – 5 г
молотый имбирь – 10 г
корица – 5 г
сливочное масло – 125 г
яйца – 1шт.
коричневый сахар –
175 г
"золотой" сироп – 60 г
Глазурь:
белки – 2 шт.
сахарная пудра – 600 г
Способ приготовления:
1. В миске смешайте муку, соду и специи, добавьте измельченное сливочное масло и перемешайте все до консистенции, похожей на крошки.
2. Добавьте сахар, яйцо и сироп, все хорошо перемешайте, чтобы тесто было однородным.
3. Готовое тесто раскатайте до толщины 5 мм.
4. Придайте тесту красивой формы при помощи специальных формочек.
5. Готовое печенье переложите на противень застеленный пергаментом.
6. Выпекайте печенье 12-15 минут.
7. Достаньте печенье и дайте ему полностью остыть.
8. Глазурь: взбейте белки с сахарной пудрой до однородности.
9. Украсьте остывшее печенье глазурью и оставьте на 1 час, чтобы она застыла.
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