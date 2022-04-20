В предверии светлого праздника Пасхи, которое все христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля, каждая хозяйка ищет всевозможные рецепты вкусных пасок. Готовят их как правило из дрожжевого теста, а также из творога и сухофруктов. Стоит отметить, что подавать в этот праздник можно не только классические паски, но и праздничный хлеб, а также пасхальное печенье.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт пасхального печенья от королевы Елизаветы ІІ, который был опубликован на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 350 г

сода – 5 г

​​молотый имбирь – 10 г

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корица – 5 г

сливочное масло – 125 г

яйца – 1шт.

коричневый сахар – 175 г

"золотой" сироп – 60 г

Глазурь:

белки – 2 шт.

сахарная пудра – 600 г

Способ приготовления:

1. В миске смешайте муку, соду и специи, добавьте измельченное сливочное масло и перемешайте все до консистенции, похожей на крошки.

2. Добавьте сахар, яйцо и сироп, все хорошо перемешайте, чтобы тесто было однородным.

3. Готовое тесто раскатайте до толщины 5 мм.

4. Придайте тесту красивой формы при помощи специальных формочек.

5. Готовое печенье переложите на противень застеленный пергаментом.

6. Выпекайте печенье 12-15 минут.

7. Достаньте печенье и дайте ему полностью остыть.

8. Глазурь: взбейте белки с сахарной пудрой до однородности.

9. Украсьте остывшее печенье глазурью и оставьте на 1 час, чтобы она застыла.

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