Любимые французские блины Владимира Высоцкого, которые стоит приготовить
Владимир Высоцкий и Марина Влади очень любили одно из лучших французских блюд – блинчики креп сюзетт с апельсиновым соусом. Готовятся они достаточно просто, важно только четко следовать рецепту и вы в результате получите вкуснейшее блюдо, которым вы сможете угостить и удивить гостей.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом самых любимых блинов Владимира Высоцкого, которые возможно станут и вашими любимыми.
Ингредиенты:
Тесто:
мука – 100 г
молоко – 250 мл
яйца – 3 шт.
соль – щепотка
мука 100 г.
сливочное масло – 30 г
Соус:
апельсины – 2 шт.
сахар – 2 ст. л.
апельсиновый сок – 200 мл.
масло сливочное – 30 г
кукурузный крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Просейте муку, лучше дважды.
Яйца взбейте с солью, добавьте молоко, соль и муку, все хорошо перемешайте до
однородной консистенции.
Растопите сливочное
масло и добавьте в тесто, так оно будет намного нежнее и ароматнее и самое главное – без комочков.
Пожарьте блины и дайте им немного остыть.
Соус: помойте апельсины, с одного удалите кожуру и порежьте маленькими кусочками, со второго выдавите сок.
Переложите все в сотейник, добавьте сахар, сливочное масло и варите 10 минут, постоянно помешивая.
После – полученную массу взбейте в блендере до однородности, после – протрите через сито.
В готовую смесь добавьте крахмал, перемешайте и доведите до кипения, после – охладите соус и подавайте с блинами, можно подавать с мороженным и цедрой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: