Любимые французские блины Владимира Высоцкого, которые стоит приготовить

Владимир Высоцкий и Марина Влади очень любили одно из лучших французских блюд – блинчики креп сюзетт с апельсиновым соусом. Готовятся они достаточно просто, важно только четко следовать рецепту и вы в результате получите вкуснейшее блюдо, которым вы сможете угостить и удивить гостей.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом самых любимых блинов Владимира Высоцкого, которые возможно станут и вашими любимыми.

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 100 г

молоко – 250 мл

яйца – 3 шт.

соль – щепотка

мука 100 г.

сливочное масло – 30 г

Видео дня

Соус:

апельсины – 2 шт.

сахар – 2 ст. л.

апельсиновый сок – 200 мл.

масло сливочное – 30 г

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Просейте муку, лучше дважды. Яйца взбейте с солью, добавьте молоко, соль и муку, все хорошо перемешайте до однородной консистенции. Растопите сливочное масло и добавьте в тесто, так оно будет намного нежнее и ароматнее и самое главное – без комочков. Пожарьте блины и дайте им немного остыть. Соус: помойте апельсины, с одного удалите кожуру и порежьте маленькими кусочками, со второго выдавите сок. Переложите все в сотейник, добавьте сахар, сливочное масло и варите 10 минут, постоянно помешивая. После – полученную массу взбейте в блендере до однородности, после – протрите через сито. В готовую смесь добавьте крахмал, перемешайте и доведите до кипения, после – охладите соус и подавайте с блинами, можно подавать с мороженным и цедрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: