Любимые французские блины Владимира Высоцкого, которые стоит приготовить

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить любимые блины Владимира Высоцкого – креп сюзетт

Владимир Высоцкий и Марина Влади очень любили одно из лучших французских блюд – блинчики креп сюзетт с апельсиновым соусом. Готовятся они достаточно просто, важно только четко следовать рецепту и вы в результате получите вкуснейшее блюдо, которым вы сможете угостить и удивить гостей.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом самых любимых блинов Владимира Высоцкого, которые возможно станут и вашими любимыми.

Как приготовить блины креп сюзетт с апельсиновым соусом

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука – 100 г

  • молоко – 250 мл

  • яйца – 3 шт.

  • соль – щепотка

  • мука 100 г.

  • сливочное масло – 30 г

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Соус:

  • апельсины – 2 шт.

  • сахар – 2 ст. л.

  • апельсиновый сок – 200 мл.

  • масло сливочное – 30 г

  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, лучше дважды.

  2. Яйца взбейте с солью, добавьте молоко, соль и муку, все хорошо перемешайте до

    однородной консистенции.

  3. Растопите сливочное

    масло и добавьте в тесто, так оно будет намного нежнее и ароматнее и самое главное – без комочков.

  4. Пожарьте блины и дайте им немного остыть.

  5. Соус: помойте апельсины, с одного удалите кожуру и порежьте маленькими кусочками, со второго выдавите сок.

  6. Переложите все в сотейник, добавьте сахар, сливочное масло и варите 10 минут, постоянно помешивая.

  7. После – полученную массу взбейте в блендере до однородности, после – протрите через сито.

  8. В готовую смесь добавьте крахмал, перемешайте и доведите до кипения, после – охладите соус и подавайте с блинами, можно подавать с мороженным и цедрой.

Блины креп сюзетт с апельсиновым соусом

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