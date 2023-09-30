Мачанка – именно так в народе называют подливку. Ее чаще всего готовят из лесных грибов и дополняют сметаной. Блюдо получается густое, ароматное, идеально подойдет к пюре, вареникам и кашам.

Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом мачанки из лесных грибов.

Ингредиенты:

лесные грибы – 300-400 г

лук – 1 шт

сливочное масло – 30-40 г

мука – 20 г

сметана – 300 мл

вода – 300 мл

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яйцо – 1 шт

соль, перец, овощная приправа

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить грибы, помыть и отварить до готовности.

2. После этого нужно почистить и измельчить лук, обжарить его до золотистости.

3. Когда лук станет мягким и золотистым, добавить к нему отварные грибы. Жарить несколько минут, постоянно помешивая.

4. Добавить муку, соль и специи. Перемешать. Налить сметану и воду, снова перемешать.

5. Отдельно взбить яйцо и также налить в общую массу. Довести до кипения, постоянно помешивая и снять с огня.

6. Перед подачей посыпать зеленью. Приятного аппетита!

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