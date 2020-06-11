Маффины с кабачком и сыром: рецепт, который никого не оставит равнодушным

Маффины с кабачком и сыром получаются очень нежными и вкусными, поэтому никого не оставят равнодушными. Их можно готовить на завтрак или подавать в качестве закуски.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с легким и быстрым рецептом, опубликованным на сайте recetin.com.

Рецепт маффинов с кабачком и сыром

Ингредиенты:

1-2 кабачка (в зависимости от размера)

200 г муки

1 пакет разрыхлителя (16 г)

3 яйца

100 г тертого сырного порошка (можно использовать обычный сыр)

50 мл оливкового масла (мягкого на вкус)

150 мл молока

Перец и соль по вкусу

Приготовление:

Для начала нужно хорошо промыть кабачки, натереть их на терке, а затем дать стечь воде.

Тем временем следует взбить яйца с молоком и маслом, приправив солью и перцем.

Помимо этого, смешать сырный порошок с мукой и разрыхлителем. Переложить все это к яичной смеси и хорошо перемешать, пока не получится тесто без комков.

Добавить тертые кабачки.

Формы для кексов (предварительно смазанные маслом) заполнить тестом на 2/3 емкости и поместить в разогретую духовку (температура около 180 °C) примерно на 25 минут или пока они не станут коричневыми.

Примечание: вместо кабачков можно использовать другие тертые овощи, например, морковь или свеклу.

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