Маффины с кабачком и сыром: рецепт, который никого не оставит равнодушным

Маффины с кабачком и сыром получаются очень нежными и вкусными, поэтому никого не оставят равнодушными. Их можно готовить на завтрак или подавать в качестве закуски.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с легким и быстрым рецептом, опубликованным на сайте recetin.com.
Рецепт маффинов с кабачком и сыром
Ингредиенты:
1-2 кабачка (в зависимости от размера)
200 г муки
1 пакет разрыхлителя (16 г)
3 яйца
100 г тертого сырного порошка (можно использовать обычный сыр)
50 мл оливкового масла (мягкого на вкус)
150 мл молока
Перец и соль по вкусу
Приготовление:
Для начала нужно хорошо промыть кабачки, натереть их на терке, а затем дать стечь воде.
Тем временем следует взбить яйца с молоком и маслом, приправив солью и перцем.
Помимо этого, смешать сырный порошок с мукой и разрыхлителем. Переложить все это к яичной смеси и хорошо перемешать, пока не получится тесто без комков.
Добавить тертые кабачки.
Формы для кексов (предварительно смазанные маслом) заполнить тестом на 2/3 емкости и поместить в разогретую духовку (температура около 180 °C) примерно на 25 минут или пока они не станут коричневыми.
Примечание: вместо кабачков можно использовать другие тертые овощи, например, морковь или свеклу.
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