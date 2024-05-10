Майонез "Минутка": получится густой и очень вкусный

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Майонез 'Минутка': получится густой и очень вкусный

Майонез является одним из самых популярных и бюджетных соусов для салатов. Готовить его можно из сырых яиц, молока, горошка, вареных желтков, а также из авокадо. 

Домашний майонез

Кулинар поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень густого и вкусного домашнего майонеза. 

Безопасный домашний майонез
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Ингредиенты: 

  • Растительное масло – 160 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Сахар – 1 ч. л. 
  • Соль – 0,5 ч. л. 
  • Горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Поместите все ингредиенты в емкость, в которой будем взбивать майонез.

Из чего приготовить домашний майонез

2. Перебейте блендером все до однородности. 

Приготовление майонеза

3. Переложите в стеклянную емкость и поставьте в холодильник.

Готовый майонез

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