Домашний майонез

Майонез является одним из самых популярных и бюджетных соусов для салатов. Готовить его можно из сырых яиц, молока, горошка, вареных желтков, а также из авокадо.

Кулинар поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень густого и вкусного домашнего майонеза.

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Ингредиенты:

Растительное масло – 160 мл

Яйцо – 1 шт.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Поместите все ингредиенты в емкость, в которой будем взбивать майонез.

2. Перебейте блендером все до однородности.

3. Переложите в стеклянную емкость и поставьте в холодильник.

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