Домашний майонез

Видео дня
Майонез "Минутка": получится густой и очень вкусный
Майонез является одним из самых популярных и бюджетных соусов для салатов. Готовить его можно из сырых яиц, молока, горошка, вареных желтков, а также из авокадо.
Кулинар поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень густого и вкусного домашнего майонеза.
Ингредиенты:
- Растительное масло – 160 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Горчица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Поместите все ингредиенты в емкость, в которой будем взбивать майонез.
2. Перебейте блендером все до однородности.
3. Переложите в стеклянную емкость и поставьте в холодильник.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: