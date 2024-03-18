Этот салат заправляется майонезом или йогуртом. Но, при этом, он выходит не слишком калорийным. Все потому, что в составе есть нежирное куриное филе, а также брокколи. А благодаря орешкам и чесноку вкус получается очень пикантным.

Идея приготовления майонезного салата с брокколи и курицей опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Блюдо подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Ингредиенты:

брокколи

куриное филе

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томаты черри

твердый сыр

измельченные орешки

соль/перец

зубчик чеснока

йогурт, майонез

Способ приготовления:

1. Брокколи разделить на мелкие соцветия.

2. Отварить в кипящей подсоленной воде не больше 3-4 минут, переложить в тарелку.

3. Запеченное или отварное куриное филе порезать маленьким кубиком.

4. Также нарезать помидоры и натереть сыр, все добавить к брокколи.

5. Для заправки смешать по 2 ст.л. йогурт и майонез, соль, перец, зубчик чеснока.

6. По желанию добавить измельченные орешки.

7. Всё хорошо перемешать.

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