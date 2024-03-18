Майонезный салат по-новому: добавьте один полезный ингредиент
Этот салат заправляется майонезом или йогуртом. Но, при этом, он выходит не слишком калорийным. Все потому, что в составе есть нежирное куриное филе, а также брокколи. А благодаря орешкам и чесноку вкус получается очень пикантным.
Идея приготовления майонезного салата с брокколи и курицей опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Блюдо подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- брокколи
- куриное филе
- томаты черри
- твердый сыр
- измельченные орешки
- соль/перец
- зубчик чеснока
- йогурт, майонез
Способ приготовления:
1. Брокколи разделить на мелкие соцветия.
2. Отварить в кипящей подсоленной воде не больше 3-4 минут, переложить в тарелку.
3. Запеченное или отварное куриное филе порезать маленьким кубиком.
4. Также нарезать помидоры и натереть сыр, все добавить к брокколи.
5. Для заправки смешать по 2 ст.л. йогурт и майонез, соль, перец, зубчик чеснока.
6. По желанию добавить измельченные орешки.
7. Всё хорошо перемешать.
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