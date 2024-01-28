Макаронник с сыром: как приготовить популярный с детства десерт

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Макаронник с сыром: как приготовить популярный с детства десерт

Детства миллионов людей не были богаты разнообразными десертами, которые сейчас без проблем можно приобрести в любом магазине или кафе. В те времена хозяйкам приходилось придумывать разные интересные, а иногда даже чудаковатые десерты, чтобы порадовать своих родных.

Времена проходят, но вкус любимого блюда навсегда остается незабываемым. Рецептом одного из них в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко.

Макаронник с сыром: как приготовить популярный с детства десерт

Ингредиенты

  • Кисломолочный творог – 700 гр
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Яйца – 5 шт
  • Сахар – 6 ст.л.
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  • Ванильный сахар – 2 ч.л.
  • Изюм – 100 гр
  • Макаронные изделия – 100 гр
  • Масло сливочное – 10 гр

Способ приготовления

1. В первую очередь ставим отвариваться макароны. Форму изделий можно выбирать любую.

Макаронник с сыром: как приготовить популярный с детства десерт

2. В отдельной емкости смешиваем творог, яйца, сахар, ванильный сахар и сметану. Перебиваем все блендером до образования однородной массы.

Макаронник с сыром: как приготовить популярный с детства десерт

3. Добавляем в массу макаронные изделия и изюм, хорошо перемешиваем.

Макаронник с сыром: как приготовить популярный с детства десерт

4. В смазанную сливочным маслом форму заливаем смесь и отправляем в духовку. Готовность изделия проверяем с помощью бамбуковой зубочистки. Втыкаем ее в центр макаронника и вытаскиваем. Если зубочистка сухая – макаронник готов.

Макаронник с сыром: как приготовить популярный с детства десерт

5. Подаем десерт со сметаной.

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