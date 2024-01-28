Макаронник с сыром: как приготовить популярный с детства десерт
Детства миллионов людей не были богаты разнообразными десертами, которые сейчас без проблем можно приобрести в любом магазине или кафе. В те времена хозяйкам приходилось придумывать разные интересные, а иногда даже чудаковатые десерты, чтобы порадовать своих родных.
Времена проходят, но вкус любимого блюда навсегда остается незабываемым. Рецептом одного из них в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог – 700 гр
- Сметана – 2 ст.л.
- Яйца – 5 шт
- Сахар – 6 ст.л.
- Ванильный сахар – 2 ч.л.
- Изюм – 100 гр
- Макаронные изделия – 100 гр
- Масло сливочное – 10 гр
Способ приготовления
1. В первую очередь ставим отвариваться макароны. Форму изделий можно выбирать любую.
2. В отдельной емкости смешиваем творог, яйца, сахар, ванильный сахар и сметану. Перебиваем все блендером до образования однородной массы.
3. Добавляем в массу макаронные изделия и изюм, хорошо перемешиваем.
4. В смазанную сливочным маслом форму заливаем смесь и отправляем в духовку. Готовность изделия проверяем с помощью бамбуковой зубочистки. Втыкаем ее в центр макаронника и вытаскиваем. Если зубочистка сухая – макаронник готов.
5. Подаем десерт со сметаной.
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