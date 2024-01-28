Детства миллионов людей не были богаты разнообразными десертами, которые сейчас без проблем можно приобрести в любом магазине или кафе. В те времена хозяйкам приходилось придумывать разные интересные, а иногда даже чудаковатые десерты, чтобы порадовать своих родных.

Времена проходят, но вкус любимого блюда навсегда остается незабываемым. Рецептом одного из них в Instagram поделилась фудблогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты

Кисломолочный творог – 700 гр

Сметана – 2 ст.л.

Яйца – 5 шт

Сахар – 6 ст.л.

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Ванильный сахар – 2 ч.л.

Изюм – 100 гр

Макаронные изделия – 100 гр

Масло сливочное – 10 гр

Способ приготовления

1. В первую очередь ставим отвариваться макароны. Форму изделий можно выбирать любую.

2. В отдельной емкости смешиваем творог, яйца, сахар, ванильный сахар и сметану. Перебиваем все блендером до образования однородной массы.

3. Добавляем в массу макаронные изделия и изюм, хорошо перемешиваем.

4. В смазанную сливочным маслом форму заливаем смесь и отправляем в духовку. Готовность изделия проверяем с помощью бамбуковой зубочистки. Втыкаем ее в центр макаронника и вытаскиваем. Если зубочистка сухая – макаронник готов.

5. Подаем десерт со сметаной.

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