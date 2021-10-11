Макарон в домашних условиях – секреты приготовления изысканного десерта

Макарон – всемирно известный французский десерт. Обычно, его привыкли заказывать в кафе или ресторанах, ведь процесс приготовления достаточно сложный и требует много времени. Когда впервые смотришь на такое кондитерское изделие, в голове сразу возникает мысль, что приготовить дома его просто нереально. Но на самом деле все не так сложно и очень доступно.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления настоящих французских макарон, которую опубликовала фудблогер kondi_decor на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

миндальная мука – 83 г ⠀

сахарная пудра – 83 г

белок – 58 г

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сахар – 58 г

красители ⠀ ⠀

Способ приготовления:

Смесь основа для макарон tant-pour tant.

Смешать миндальное муку с сахарной пудрой. Просеять 2 раза. Подсушите смесь 5 минут в духовке при температуре 150 ° С. Просеять в большую миску, в которой можно будет замешивать тесто.

Французская меренга

Взбить белок до пушистой пены, затем, продолжая, постепенно ввести сахар. Если макаронс должны быть разноцветные, на этом этапе можно добавить краситель. Взбить до пиков. Смесь не имеет растекаться.

Тесто

Добавить меренгу в миску с tant-pour tant. Перемешивать смесь круговыми движениями 30 секунд, вращая миску против часовой стрелки. Сложить тесто в кулинарный мешок с круглой насадкой. Выжимать макароны, диаметром 3 см, в шахматном порядке на расстоянии друг от друга. Это нужно для того, чтобы воздух равномерно проходило между всеми макаронами и чтобы они лучше пропеклись. Во время этого мешок держать вертикально. Для того, чтобы получилось лишний воздух, противень нужно несколько раз стукнуть по вернет стола. Оставить макароны при комнатной температуре на 60 минут. Они должны стать плотными. Выпекать 13-15 минут при температуре 150 ° С

Важный момент!

Достать противень из духовки и перенести пергамент с макаронами на рабочую поверхность. Если оставить макарони на горячем противень – они продолжат дальше готовиться ". После того, как макароны остыли, они легко отойдут от пергамента. Осталось начинить десерт.

Идеальной начинкой для макарон является ганаш.

Рецепту поделился фудблогер lublu_cake на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

белый шоколад – 160 г

пюре маракуйя – 58 г

сливки 33% – 60 г

соль – 1 г

Способ приготовления:

Соль добавить к шоколаду. Сливки и пюре нагреть, добавить к шоколаду. Подождать несколько минут и взбить блендером. Стабилизировать минимум 8:00.

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