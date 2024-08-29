Макароны с фаршем и овощами: рецепт сытного и бюджетного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусные макароны

Макароны можно использовать для приготовления вкусных запеканок, а также их можно готовить с фаршем, сыром, мясом, овощами. 

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Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон, с мясным фаршем, овощами и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • фарш говяжий – 1/2 упаковки (250 г)
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • шампиньоны – 4 шт.
  • томат – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст.л. 
  • макароныи
  • зелень
  • специи (соль, перец, сушеный чеснок)

Способ приготовления: 

1. Обжарьте лук, грибы, морковь, помидор, добавьте туда фарш, еще готовьте до готовности фарша. Добавьте томатную пасту, специи и перемешайте. 

Фарш с овощами

2. Отварите макароны, добавьте их к фаршу, туда же специи и зелень.

Макароны с мясным фаршем

Готовое блюдо лучше есть горячим!

Готовое блюдо

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