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Макароны с фаршем и овощами: рецепт сытного и бюджетного блюда для ужина
Макароны можно использовать для приготовления вкусных запеканок, а также их можно готовить с фаршем, сыром, мясом, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон, с мясным фаршем, овощами и специями.
Ингредиенты:
- фарш говяжий – 1/2 упаковки (250 г)
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- шампиньоны – 4 шт.
- томат – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- макароныи
- зелень
- специи (соль, перец, сушеный чеснок)
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук, грибы, морковь, помидор, добавьте туда фарш, еще готовьте до готовности фарша. Добавьте томатную пасту, специи и перемешайте.
2. Отварите макароны, добавьте их к фаршу, туда же специи и зелень.
Готовое блюдо лучше есть горячим!
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