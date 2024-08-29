Макароны можно использовать для приготовления вкусных запеканок, а также их можно готовить с фаршем, сыром, мясом, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон, с мясным фаршем, овощами и специями.

Ингредиенты:

фарш говяжий – 1/2 упаковки (250 г)

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

шампиньоны – 4 шт.

томат – 1 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

макароныи

зелень

специи (соль, перец, сушеный чеснок)

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук, грибы, морковь, помидор, добавьте туда фарш, еще готовьте до готовности фарша. Добавьте томатную пасту, специи и перемешайте.

2. Отварите макароны, добавьте их к фаршу, туда же специи и зелень.

Готовое блюдо лучше есть горячим!

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