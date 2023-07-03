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Макароны с фаршем и соусом для сытного ужина: готовится 15 минут
Макароны могут быть идеальным продуктом для приготовления вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Они хорошо сочетаются с фаршем, рыбой, овощами и зеленью.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом блюда для ужина – макароны с фаршем, томатным соусом и специями.
Ингредиенты:
- фарш – 300 г
- лук – 2 шт.
- томатный соус – 3 ст. л.
- соль, паприка, сушеная зелень – по вкусу
- мелкие макароны – 400 г
- вода
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарьте лук с фаршем, добавьте специи и соус, протушите 2 минуты.
2. Добавьте макароны и залейте горячей водой, чтобы ее уровень был выше на 1 см, и тушите под крышкой на медленном огне до готовности.
Готовое блюдо посыпьте сыром перед подачей
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