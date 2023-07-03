Макароны могут быть идеальным продуктом для приготовления вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Они хорошо сочетаются с фаршем, рыбой, овощами и зеленью.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом блюда для ужина – макароны с фаршем, томатным соусом и специями.

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Ингредиенты:

фарш – 300 г

лук – 2 шт.

томатный соус – 3 ст. л.

соль, паприка, сушеная зелень – по вкусу

мелкие макароны – 400 г

вода

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарьте лук с фаршем, добавьте специи и соус, протушите 2 минуты.

2. Добавьте макароны и залейте горячей водой, чтобы ее уровень был выше на 1 см, и тушите под крышкой на медленном огне до готовности.

Готовое блюдо посыпьте сыром перед подачей

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