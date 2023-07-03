Макароны с фаршем и соусом для сытного ужина: готовится 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
363
Рецепт макарон

Макароны могут быть идеальным продуктом для приготовления вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Они хорошо сочетаются с фаршем, рыбой, овощами и зеленью.

Как вкусно приготовить макароны

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом блюда для ужина – макароны с фаршем, томатным соусом и специями.

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • фарш – 300 г
  • лук – 2 шт.
  • томатный соус – 3 ст. л.
  • соль, паприка, сушеная зелень – по вкусу
  • мелкие макароны – 400 г
  • вода

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарьте лук с фаршем, добавьте специи и соус, протушите 2 минуты.

Фарш для блюда

2. Добавьте макароны и залейте горячей водой, чтобы ее уровень был выше на 1 см, и тушите под крышкой на медленном огне до готовности.

Приготовление макарон

Готовое блюдо посыпьте сыром перед подачей

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты